SPREMAN JE NOVI UGOVOR: Zadivljni su u Makabiju partijama bivšeg košarkaša Partizana
Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg sjajno igra u Makabiju i zbog toga glavni ljudi kluba spremaju za njega novi ugovor.
Wala sport je objavila kako je Makabi krenuo u akciju novog ugovora za Lundberga. Ovaj mu ističe na kraju sezone, a Danca u timu žele da vide i naredne.
Posle jučerašnjeg trijumfa nad Valensijom stiglo je na račun bivšeg igrača Partizana nekoliko pohvala, a najjače su odjeknule reči Lonija Vokera.
“Zaista igra sjajno, radi savršen posao, savršeno se uklapa u naš tim. On je profesionalac i lider, takav igrač nam je bio potreban. Zahvalan sam što je deo naše ekipe, svi su odigrali bolju utakmicu“, rekao je Amerikanac, dok nadovezao i Roman Sorkin.
“Ife donosi mnogo liderstva, smirenosti i tišine. Srećni smo što je ovde s nama”, istakao je prvotimac Makabija.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PARTIZAN SLAVI JESENjU TITULU! Nenad Stojaković pred poslednji meč u 2026. godini
19. 12. 2025. u 12:50
POKLON ZA GROBARE! Hitno se oglasili iz Humske i obradovali navijače Partizana
19. 12. 2025. u 10:44
OVO JE PARTIZANOV ULTIMATUM! Evo pod kojim uslovima crno-beli vunderkind može u Milano
19. 12. 2025. u 09:24
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)