Košarka

SPREMAN JE NOVI UGOVOR: Zadivljni su u Makabiju partijama bivšeg košarkaša Partizana

Filip Milošević

19. 12. 2025. u 17:05

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg sjajno igra u Makabiju i zbog toga glavni ljudi kluba spremaju za njega novi ugovor.

СПРЕМАН ЈЕ НОВИ УГОВОР: Задивљни су у Макабију партијама бившег кошаркаша Партизана

Foto: Profimedia

Wala sport je objavila kako je Makabi krenuo u akciju novog ugovora za Lundberga. Ovaj mu ističe na kraju sezone, a Danca u timu žele da vide i naredne.

Posle jučerašnjeg trijumfa nad Valensijom stiglo je na račun bivšeg igrača Partizana nekoliko pohvala, a najjače su odjeknule reči Lonija Vokera.

“Zaista igra sjajno, radi savršen posao, savršeno se uklapa u naš tim. On je profesionalac i lider, takav igrač nam je bio potreban. Zahvalan sam što je deo naše ekipe, svi su odigrali bolju utakmicu“, rekao je Amerikanac, dok nadovezao i Roman Sorkin.

“Ife donosi mnogo liderstva, smirenosti i tišine. Srećni smo što je ovde s nama”, istakao je prvotimac Makabija.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete