SPREMAN JE NOVI UGOVOR: Zadivljni su u Makabiju partijama bivšeg košarkaša Partizana

Bivši košarkaš Partizana Ife Lundberg sjajno igra u Makabiju i zbog toga glavni ljudi kluba spremaju za njega novi ugovor.

Foto: Profimedia

Wala sport je objavila kako je Makabi krenuo u akciju novog ugovora za Lundberga. Ovaj mu ističe na kraju sezone, a Danca u timu žele da vide i naredne.

Posle jučerašnjeg trijumfa nad Valensijom stiglo je na račun bivšeg igrača Partizana nekoliko pohvala, a najjače su odjeknule reči Lonija Vokera.

“Zaista igra sjajno, radi savršen posao, savršeno se uklapa u naš tim. On je profesionalac i lider, takav igrač nam je bio potreban. Zahvalan sam što je deo naše ekipe, svi su odigrali bolju utakmicu“, rekao je Amerikanac, dok nadovezao i Roman Sorkin.

“Ife donosi mnogo liderstva, smirenosti i tišine. Srećni smo što je ovde s nama”, istakao je prvotimac Makabija.

