"MADURO TAČNO ZNA ŠTA ŽELIM" Tramp: Ne isključujem mogućnost rata sa Venecuelom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ne isključuje mogućnost rata sa Venecuelom, prenosi danas NBC njuz.
On je u utorak naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsednika te zemlje Nikolasa Madura.
SAD su nedavno takođe zaplenile naftni tanker u blizini Venecuele. U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba, podseća NBC.
Američka administracija navodi da ove brodove koriste trgovci drogom, kao i da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.
U intervjuu za NBC njuz, američki predsednik je izjavio da je opcija rata sa Venecuelom moguća i dodao da će uslediti nove zaplene tankera.
Tramp je, međutim, odbio da kaže da li je svrgavanje Madura s vlasti njegov krajnji cilj.
"On tačno zna šta ja želim. On to zna bolje nego iko", rekao je Tramp govoreći o predsedniku Venecuele.
(Tanjug)
