Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

11. 12. 2025. u 12:41

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: FK Crvena zvezda

Četvrtak

19.00 Odense - Orhus 1-X (12,00)

21.00 FKSB - Fejenord X-1 (11,00)

Ukupna kvota: 132,00

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?