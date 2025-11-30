DOMAĆIMA JOŠ BRIDE OBRAZI POSLE BAJERNOVE ŠESTICE: Majnc teško postiže golove, ali ih i ne prima mnogo
FRAJBURG dolekuje Majnc u 12. kolu Bundeslige.
Domaćin je imao lep niz bez izgubljene utakmice koji je pokvario težak poraz od Bajerna. Iako je jasno da su klasu ispod aktuelnog šampiona, niko nije očekivao da Frajburg primi šest golova u toj utakmici.
Malo su se oporavili od tog poraza, ali nedovoljno da sredinom nedelje osvoje više od boda na gostovanju Plzenju u Ligi Evrope.
Majnc nije u dobroj formi i teško dolazi do pobede, pre svega zato što u proseku ne postiže više od jednog gola po utakmici. Izuzetk je pobeda od 2:1 u pretposlednjem kolu Lige konferencije nad Fjorentinom. Taj trijumf ipak nije bio najava boljih rezultata jer je već u četvrtak Majnc prosuo bodove iznenađujućim porazom od Univerzitatee iz Krajove.
Ovo će biti teška utakmica u kojoj ne očekujemo više od dva gola.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,84)
Preporučujemo
ARSENAL RETKO GUBI GRADSKE DERBIJE: Ove protiv Čelsija još ređe
30. 11. 2025. u 13:20
ĐIRONINI IGRAČI NEMAJU DAHA ZA 90 MINUTA: REal ove sezone nije toliko dominantan
30. 11. 2025. u 12:32
BORBA ZA LIDERSKU POZICIJU: Ključaće Olimpiko, pada li šampion?
30. 11. 2025. u 12:23
EVO JOŠ JEDNOG TIKETA ZA DANAS: Predlozi za granice poena košarkaša
30. 11. 2025. u 12:00
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
30. 11. 2025. u 14:29
NEVEROVATAN PORAZ SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Naše rukometašice idu dalje, ali...
Ženska rukometna reprezentacija Srbije nije uspela da nastavi niz pobeda na prvenstvu sveta, a rukometašice jednog od domaćina za to su se pobrinule: Nemačka ne samo da je pobedila Srbiju, a konačan rezultat je glasio 20:31, već je naš državni tim, u jednom vrlo nervoznom nastupu, izgubio i iskusnu Sanju Radosavljević, izneta je potom sa terena i Dunja Tabak, a pritom su mu i "trajno" isključena Jovana Skrobić, dok je Dragana Cvijović dobila "dvostruko isključenje" zbog svog besa. Ipak, ima i dobrih vesti za Srpkinje, a tiču se druge runde šampionata planete...
30. 11. 2025. u 19:33 >> 19:33
ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli
Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.
30. 11. 2025. u 20:29
Komentari (0)