DOMAĆIMA JOŠ BRIDE OBRAZI POSLE BAJERNOVE ŠESTICE: Majnc teško postiže golove, ali ih i ne prima mnogo

FRAJBURG dolekuje Majnc u 12. kolu Bundeslige.

Foto: Tanjug

Domaćin je imao lep niz bez izgubljene utakmice koji je pokvario težak poraz od Bajerna. Iako je jasno da su klasu ispod aktuelnog šampiona, niko nije očekivao da Frajburg primi šest golova u toj utakmici.

Malo su se oporavili od tog poraza, ali nedovoljno da sredinom nedelje osvoje više od boda na gostovanju Plzenju u Ligi Evrope.

Majnc nije u dobroj formi i teško dolazi do pobede, pre svega zato što u proseku ne postiže više od jednog gola po utakmici. Izuzetk je pobeda od 2:1 u pretposlednjem kolu Lige konferencije nad Fjorentinom. Taj trijumf ipak nije bio najava boljih rezultata jer je već u četvrtak Majnc prosuo bodove iznenađujućim porazom od Univerzitatee iz Krajove.

Ovo će biti teška utakmica u kojoj ne očekujemo više od dva gola.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,84)