SPOJ SPORTA I TEHNOLOGIJE: Srbija deo spektakla u Abu Dabiju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 12. 2025. u 15:39

U prisustvu velikog broja domaćih političara, svetskih ministara, sportskih i tehnoloških inovatora u Abu Dabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati) je u ADNOC centru svečano otvoren jedan od najznačajnijih događaja u globalnom sportskom kalendaru — Games of the Future 2025 (GOTF), međunarodno takmičenje koje spaja tradicionalne sportove i digitalne igre u jedinstveni „phygital“ format. Igre dudućnosti su prvi put održane prošle godine u Kazanju, kada ih je otvorio Vladimir Putin.

FOTO: BAŠS

Pod patronatom predsednika UAE njegovog veličanstva Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ceremonija je obeležila početak šestodnevnog takmičenja od 18. do 23. decembra, okupljajući sportske talenata i vrhunske esports i fidžital igrače  iz celog sveta.


U ime domaćina i organizatora, događaj su otvorili visoki zvaničnici UAE, uključujući najznačajnije figure iz oblasti sporta i digitalne inovacije, dok je ceremoniju propratila impresivna vizuelna produkcija koja je publici predstavila filozofiju „Next Gen Human. Play the Future.“ — novu eru u spoju fizičkog sporta i digitalne igre. 


Više od 850 učesnika iz 60 zemalja na phygital borilištima, takmiči se  u preko 10  inovativnih disciplinskih kategorija koje kombinuju realnu sportsku veštinu i digitalne elemente.


- Ovaj format donosi jedinstvenu i revolucionarnu sportsku paradigmu u kojoj timski i individualni rivalitet prelazi granice tradicionalnog sporta i elektronskih igara. U nekoliko disciplina takmičari prvo igraju u digitalnoj (virtuelnoj) fazi, a zatim se susreću u fizičkom sportskom okruženju, s ukupnim rezultatom koji odlučuje o pobedniku. A postoje i igre robota, kao i egames igrice, samo na konzolama, telefonima i kompjuterima. Srbija je jedan od favorita u Fidžital basketu. Ovakav spoj sportova i igara izmeđuje klasične atletske discipline i najnovijih tehnoloških trendova, stvara potpuno novu generaciju sportskog spektakla.   Učešće srpskih predstavnika na ovako jedinstvenom globalnom takmičenju predstavlja veliki uspeh srpske esport i fidžital scene, potvrđujući rastući značaj Srbije u svetu sporta i digitalnih takmičenja. Naši momci u basketu su startovali pobedom na turniru i voleo bi da osvoje bar bronzanu medalju. Ono što je veoma važno da smo od prošle godine promotivno krenuli sa fidžital sportom i u Beogradu. Školarci ga obožavaju - istakao je Slobodan Đurić, generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport.

FOTO: BAŠS


U Abu Dabiju Srbija ima svoje predstavnike u nekoliko disciplina a spektakularne dvorane obišao je i ambasador Republike Srbije u UAE, Vladimir Marić.


Posle svečanog otvaranja, održan je i Fidžital sportski samit - forum koji okuplja stručnjake, donosioce odluka i pionire u sportu i tehnologiji da diskutuju o budućnosti sportskih performansi, ulozi digitalnih alata i uticaju na mlade generacije. Srbiju je predstavljao Dalibor Marinović, pionir fidžitala u Srbiji. Uz Slobodana Đurića, u Emiratima je i Momčilo Stanojković, sportskih direktor Beogradske asocijacije za školski sport.


Svečanom otvaranju Games of the Future 2025 u Abu Dabiju prisustvovali su i najviši zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među njima su bili Njegovo visočanstvo Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, potpredsednik Vlade UAE i zamenik premijera, Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, kao i Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministar tolerancije i koegzistencije. Ceremoniji su prisustvovali i članovi vladajuće porodice Al Nahyan, visoki državni funkcioneri, ministri, predstavnici sportskih saveza i čelnici vodećih tehnoloških institucija UAE, čime je još jednom potvrđen strateški značaj koji Emirati pridaju razvoju sporta, inovacija i digitalne budućnosti.

