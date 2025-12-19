SPOJ SPORTA I TEHNOLOGIJE: Srbija deo spektakla u Abu Dabiju

U prisustvu velikog broja domaćih političara, svetskih ministara, sportskih i tehnoloških inovatora u Abu Dabiju (Ujedinjeni Arapski Emirati) je u ADNOC centru svečano otvoren jedan od najznačajnijih događaja u globalnom sportskom kalendaru — Games of the Future 2025 (GOTF), međunarodno takmičenje koje spaja tradicionalne sportove i digitalne igre u jedinstveni „phygital“ format. Igre dudućnosti su prvi put održane prošle godine u Kazanju, kada ih je otvorio Vladimir Putin.

Pod patronatom predsednika UAE njegovog veličanstva Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ceremonija je obeležila početak šestodnevnog takmičenja od 18. do 23. decembra, okupljajući sportske talenata i vrhunske esports i fidžital igrače iz celog sveta.



U ime domaćina i organizatora, događaj su otvorili visoki zvaničnici UAE, uključujući najznačajnije figure iz oblasti sporta i digitalne inovacije, dok je ceremoniju propratila impresivna vizuelna produkcija koja je publici predstavila filozofiju „Next Gen Human. Play the Future.“ — novu eru u spoju fizičkog sporta i digitalne igre.



Više od 850 učesnika iz 60 zemalja na phygital borilištima, takmiči se u preko 10 inovativnih disciplinskih kategorija koje kombinuju realnu sportsku veštinu i digitalne elemente.





U Abu Dabiju Srbija ima svoje predstavnike u nekoliko disciplina a spektakularne dvorane obišao je i ambasador Republike Srbije u UAE, Vladimir Marić.



Posle svečanog otvaranja, održan je i Fidžital sportski samit - forum koji okuplja stručnjake, donosioce odluka i pionire u sportu i tehnologiji da diskutuju o budućnosti sportskih performansi, ulozi digitalnih alata i uticaju na mlade generacije. Srbiju je predstavljao Dalibor Marinović, pionir fidžitala u Srbiji. Uz Slobodana Đurića, u Emiratima je i Momčilo Stanojković, sportskih direktor Beogradske asocijacije za školski sport.



Svečanom otvaranju Games of the Future 2025 u Abu Dabiju prisustvovali su i najviši zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među njima su bili Njegovo visočanstvo Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, potpredsednik Vlade UAE i zamenik premijera, Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, kao i Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministar tolerancije i koegzistencije. Ceremoniji su prisustvovali i članovi vladajuće porodice Al Nahyan, visoki državni funkcioneri, ministri, predstavnici sportskih saveza i čelnici vodećih tehnoloških institucija UAE, čime je još jednom potvrđen strateški značaj koji Emirati pridaju razvoju sporta, inovacija i digitalne budućnosti.