3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

23. 11. 2025. u 10:25

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: FK Crvena zvezda

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.15 Herenven - AZ Alkmar UG 3+ (1,50)

15.30 RB Lajpcig - Verder Bremen UG 3+ (1,38)
16.15 Betis - Đirona UG 3+ (1,57)
20.45 Lil - Pariz UG 3+ (1,65)

 Ukupna kvota: 5,36

 

