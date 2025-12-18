"IZRAEL JE JAČI NEGO IKADA I PREDSTAVLJA SUPERSILU" Netanjahu: Mir se dogovara sa onima koji su snažni

IZRAEL je snažniji nego ikada i predstavlja supersilu, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP

On je na ceremoniji povodom početka realizacije projekta sistema metroa u Tel Avivu dodao da je to važno zato što se sporazumi dogovaraju i postižu sa jakima, preneo je Tajms of Izrael.

- Mir se dogovara sa onima koji su snažni - poručio je Netanjahu.

Kao argument za to, izraelski premijer je naveo najnoviji veliki sporazum o prirodnom gasu sa Egiptom, kao i pohvale na račun izraelske ekonomije.

Izjava izraelskog premijera usledila je uoči njegovog puta u Sjedinjene Američke Države krajem meseca, gde bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Očekuje se da će dvojica zvaničnika razgovarati o budućnosti sporazuma o primirju u Gazi, kao i o potencijalnoj normalizaciji odnosa sa arapskim državama, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

