"IZRAEL JE JAČI NEGO IKADA I PREDSTAVLJA SUPERSILU" Netanjahu: Mir se dogovara sa onima koji su snažni
IZRAEL je snažniji nego ikada i predstavlja supersilu, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
On je na ceremoniji povodom početka realizacije projekta sistema metroa u Tel Avivu dodao da je to važno zato što se sporazumi dogovaraju i postižu sa jakima, preneo je Tajms of Izrael.
- Mir se dogovara sa onima koji su snažni - poručio je Netanjahu.
Kao argument za to, izraelski premijer je naveo najnoviji veliki sporazum o prirodnom gasu sa Egiptom, kao i pohvale na račun izraelske ekonomije.
Izjava izraelskog premijera usledila je uoči njegovog puta u Sjedinjene Američke Države krajem meseca, gde bi trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Očekuje se da će dvojica zvaničnika razgovarati o budućnosti sporazuma o primirju u Gazi, kao i o potencijalnoj normalizaciji odnosa sa arapskim državama, preneo je Tajms of Izrael.
(Tanjug)
