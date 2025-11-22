TIP PREDLAŽE – ŠVAJCARSKA 1: Tun čeka titulu 127 godina

* Bazel preskače "skakavce"

MOJ TIP

subota,

Lucern – Servet GG

Jang Bojs – Vintertur 1

TUN – LUGANO 1

nedelja,

Sion – Cirih 1X

GRASHOPERS – BAZEL 2

St. Galen – Lozana 2-3

Tun je prvi, uz to demonstrira formu i kvalitet da se na tom mestu još dugo zadrži. U svojoj istoriji, koja traje već 127 godina, titulu još nije uspeo da osvoji. Devet bodova zalihu nad prvim konkurentima, Jang Bojsom i Bazelom, duelom sa Luganom u ovom delu sezone ne bi smeo da ispusti.

Bazel je zbog dobrih rezultata u Evropi zapostavio prvenstvo. Šampionskom timu pauza je došla kao poručena, da se okrepi i baterije napuni za duel sa prosečnim Grashopersom.