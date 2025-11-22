TIP PREDLAŽE – ŠVAJCARSKA 1: Tun čeka titulu 127 godina
* Bazel preskače "skakavce"
MOJ TIP
subota,
Lucern – Servet GG
Jang Bojs – Vintertur 1
TUN – LUGANO 1
nedelja,
Sion – Cirih 1X
GRASHOPERS – BAZEL 2
St. Galen – Lozana 2-3
Tun je prvi, uz to demonstrira formu i kvalitet da se na tom mestu još dugo zadrži. U svojoj istoriji, koja traje već 127 godina, titulu još nije uspeo da osvoji. Devet bodova zalihu nad prvim konkurentima, Jang Bojsom i Bazelom, duelom sa Luganom u ovom delu sezone ne bi smeo da ispusti.
Bazel je zbog dobrih rezultata u Evropi zapostavio prvenstvo. Šampionskom timu pauza je došla kao poručena, da se okrepi i baterije napuni za duel sa prosečnim Grashopersom.
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg NBA tiketa
22. 11. 2025. u 13:00
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
22. 11. 2025. u 12:30
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
22. 11. 2025. u 12:00
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
22. 11. 2025. u 11:30
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)