Poznati

KOLEGINICA GA SHVATILA: Barbara Bobak napisala pesmu najvećem estradnom šmekeru (FOTO)

Dušan Cakić

19. 12. 2025. u 19:10

PEVAČ Aleksandar Mišojčić, poznatiji kao Ksander i jedan od najvećih šmekera na estradi, predstavio je pesmu „Bum daga bum“, a iza celog projekta stoji Barbara Bobak, sa kojom je, kako sam kaže, hemija bila momentala.

КОЛЕГИНИЦА ГА СХВАТИЛА: Барбара Бобак написала песму највећем естрадном шмекеру (ФОТО)

Foto: Mina Dishlenkovich

Njihova saradnja dogodila se potpuno spontano, ali rezultat je sve samo ne slučajan.

Foto: Mina Dishlenkovich

Ljubav prema folk zvuku dvehiljaditih spojila ih je u studiju, a energija koja se tamo rodila pretočena je u numeru koja već osvaja publiku.

– Barbara i ja smo slične energije i senzibiliteta. Volimo taj folk zvuk dvehiljaditih. Pozvala me je u studio da čujem pesme koje rade jer je to moj pravac. Bilo je više dobrih numera, ali „Bum daga bum“ je imala neku posebnu foru i bila je najkomercijalnija - otkrio je Aleksandar za "Novosti".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mladen Brkić (@djomlla99)

I tu priča ne staje. Kako pevač priznaje, ovo je samo početak zajedničkog muzičkog puta. Već su snimljene demo verzije novih pesama koje, prema njegovim rečima, „čekaju pravi trenutak“.

– Ekipa kaže da te pesme čekaju mene, jer nemamo pevača sa takvom energijom koji može da iznese taj pravac. Saradnja se sigurno nastavlja – poručio je Mišojčić, ostavljajući publiku u iščekivanju.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

