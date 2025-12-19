KOLEGINICA GA SHVATILA: Barbara Bobak napisala pesmu najvećem estradnom šmekeru (FOTO)

PEVAČ Aleksandar Mišojčić, poznatiji kao Ksander i jedan od najvećih šmekera na estradi, predstavio je pesmu „Bum daga bum“, a iza celog projekta stoji Barbara Bobak, sa kojom je, kako sam kaže, hemija bila momentala.

Foto: Mina Dishlenkovich

Njihova saradnja dogodila se potpuno spontano, ali rezultat je sve samo ne slučajan. Foto: Mina Dishlenkovich

Ljubav prema folk zvuku dvehiljaditih spojila ih je u studiju, a energija koja se tamo rodila pretočena je u numeru koja već osvaja publiku.

– Barbara i ja smo slične energije i senzibiliteta. Volimo taj folk zvuk dvehiljaditih. Pozvala me je u studio da čujem pesme koje rade jer je to moj pravac. Bilo je više dobrih numera, ali „Bum daga bum“ je imala neku posebnu foru i bila je najkomercijalnija - otkrio je Aleksandar za "Novosti".

I tu priča ne staje. Kako pevač priznaje, ovo je samo početak zajedničkog muzičkog puta. Već su snimljene demo verzije novih pesama koje, prema njegovim rečima, „čekaju pravi trenutak“.

– Ekipa kaže da te pesme čekaju mene, jer nemamo pevača sa takvom energijom koji može da iznese taj pravac. Saradnja se sigurno nastavlja – poručio je Mišojčić, ostavljajući publiku u iščekivanju.

