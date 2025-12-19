KOLEGINICA GA SHVATILA: Barbara Bobak napisala pesmu najvećem estradnom šmekeru (FOTO)
PEVAČ Aleksandar Mišojčić, poznatiji kao Ksander i jedan od najvećih šmekera na estradi, predstavio je pesmu „Bum daga bum“, a iza celog projekta stoji Barbara Bobak, sa kojom je, kako sam kaže, hemija bila momentala.
Njihova saradnja dogodila se potpuno spontano, ali rezultat je sve samo ne slučajan.
Ljubav prema folk zvuku dvehiljaditih spojila ih je u studiju, a energija koja se tamo rodila pretočena je u numeru koja već osvaja publiku.
– Barbara i ja smo slične energije i senzibiliteta. Volimo taj folk zvuk dvehiljaditih. Pozvala me je u studio da čujem pesme koje rade jer je to moj pravac. Bilo je više dobrih numera, ali „Bum daga bum“ je imala neku posebnu foru i bila je najkomercijalnija - otkrio je Aleksandar za "Novosti".
I tu priča ne staje. Kako pevač priznaje, ovo je samo početak zajedničkog muzičkog puta. Već su snimljene demo verzije novih pesama koje, prema njegovim rečima, „čekaju pravi trenutak“.
– Ekipa kaže da te pesme čekaju mene, jer nemamo pevača sa takvom energijom koji može da iznese taj pravac. Saradnja se sigurno nastavlja – poručio je Mišojčić, ostavljajući publiku u iščekivanju.
