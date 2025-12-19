"SPLEŠ BRADERSI" PONOVO ZAJEDNO? Klej Tompson se vraća u Golden Stejt

Američki košarkaš Klej Tompson bi uskoro mogao da napusti Dalas Maverikse i vrati se u Golden Stejt pišu američki mediji.

Tanjug/AP

Nisu zadovoljni Tompsonom u Dalasu a ni sam Klej boravkom u Teksasu.

Američki mediji navode da bi lako mogao da se nađe na spisku igrača koje Golden Stejt Voriorsi žele kako bi ojačali trenutni sastav, a verovatno Klej ne bi imao ništa protiv da opet igra uz svog "brata" Stefa Karija.

Nije samo Klej na listi za odlazak. Pored njega tu je i DiAnđelo Rasel kojeg trener Džejson Kid nikako ne želi u timu, ali i Danijea Gaford kao i Entoni Dejvis bi mogli da napuste ekipu u slučaju dobre ponude.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji