Košarka

"SPLEŠ BRADERSI" PONOVO ZAJEDNO? Klej Tompson se vraća u Golden Stejt

Filip Milošević

19. 12. 2025. u 19:12

Američki košarkaš Klej Tompson bi uskoro mogao da napusti Dalas Maverikse i vrati se u Golden Stejt pišu američki mediji.

СПЛЕШ БРАДЕРСИ ПОНОВО ЗАЈЕДНО? Клеј Томпсон се враћа у Голден Стејт

Tanjug/AP

Nisu zadovoljni Tompsonom u Dalasu a ni sam Klej boravkom u Teksasu.

Američki mediji navode da bi lako mogao da se nađe na spisku igrača koje Golden Stejt Voriorsi žele kako bi ojačali trenutni sastav, a verovatno Klej ne bi imao ništa protiv da opet igra uz svog "brata" Stefa Karija.

Nije samo Klej na listi za odlazak.  Pored njega tu je i DiAnđelo Rasel kojeg trener Džejson Kid nikako ne želi u timu, ali i Danijea Gaford kao i Entoni Dejvis bi mogli da napuste ekipu u slučaju dobre ponude.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

Oglasili se stručnjaci – evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću