"SPLEŠ BRADERSI" PONOVO ZAJEDNO? Klej Tompson se vraća u Golden Stejt
Američki košarkaš Klej Tompson bi uskoro mogao da napusti Dalas Maverikse i vrati se u Golden Stejt pišu američki mediji.
Nisu zadovoljni Tompsonom u Dalasu a ni sam Klej boravkom u Teksasu.
Američki mediji navode da bi lako mogao da se nađe na spisku igrača koje Golden Stejt Voriorsi žele kako bi ojačali trenutni sastav, a verovatno Klej ne bi imao ništa protiv da opet igra uz svog "brata" Stefa Karija.
Nije samo Klej na listi za odlazak. Pored njega tu je i DiAnđelo Rasel kojeg trener Džejson Kid nikako ne želi u timu, ali i Danijea Gaford kao i Entoni Dejvis bi mogli da napuste ekipu u slučaju dobre ponude.
