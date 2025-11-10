"CRVENDAĆI" ZNAČAJNO POPRAVILI FORMU: "Svrake" još bez pobede u novembru
OKRŠAJ Čeltenama i Nots kauntija zatvoriće 15. kolo engleske Lige dva.
Iako stanje na tabeli sugeriše da su gosti izraziti favorit, to se iz dva razloga ne može tvrditi.
Prvi je činjenica da je Nots kaunti godinama unazad ekipa koja bez obzira na protivnika igra nepredvidivo i beleži takve rezultate. Od "svraka" bukvalno možete da očekujete sve rezulate od 0:0 do 7:7, bez obzira na rivala.
Drugi razlog je taj što je Čeltenam u vidljivom skoku forme. Već su pet kola "crvendaći" bez poraza i sa samo jednom izgubljenom utakmicom u poslednjih sedam u svim takmičenjima.
Ovo svakako poziva na oprez, iako je i Nots kaunti vezao četiri prvenstvene utakmice bez poraza. Pogotovo što su već u prve dve utakmice u novembru, svrake pokazale da će ovo biti jedan ne baš uspešan mesec za njih. Ispali su iz Ef-Ej kupa od petoligaša Braklija posle lošijeg izvođenja penala, dok su se porazom protiv omladinaca Mančester junajteda oprostili od Liga trofeja još u ligaškoj fazi.
Istovremeno, Čeltenam je u prvom kolu Ef-ej kupa izbacio Bredford koji je razred iznad, dok su u Liga trofeju uzeli dva penal-boda protiv omladinaca Totenhema koji im ipak nisu bili dovoljni za prolaz u nokaut fazu.
Konačna "presuda" - NEMA DVOJKE!
NAŠ TIP: 1X (1,35)
BONUS VIDEO
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
CRNO-BELI JURE ČETVRTI TRIJUMF U NIZU: Gostima počelo da gori pod nogama
10. 11. 2025. u 13:09
"GRANATE" SE VRAĆAJU U SERIJU B: Golovi su vrlo verovatni, ali kec je sigurniji tip
10. 11. 2025. u 13:01
AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
Najnovije vesti iz Amerike prilično su nesvakidašnje. Američki predsednik Donald Tramp se pobrinuo za to.
10. 11. 2025. u 15:46
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
Komentari (0)