"CRVENDAĆI" ZNAČAJNO POPRAVILI FORMU: "Svrake" još bez pobede u novembru

OKRŠAJ Čeltenama i Nots kauntija zatvoriće 15. kolo engleske Lige dva.

Iako stanje na tabeli sugeriše da su gosti izraziti favorit, to se iz dva razloga ne može tvrditi.

Prvi je činjenica da je Nots kaunti godinama unazad ekipa koja bez obzira na protivnika igra nepredvidivo i beleži takve rezultate. Od "svraka" bukvalno možete da očekujete sve rezulate od 0:0 do 7:7, bez obzira na rivala.

Drugi razlog je taj što je Čeltenam u vidljivom skoku forme. Već su pet kola "crvendaći" bez poraza i sa samo jednom izgubljenom utakmicom u poslednjih sedam u svim takmičenjima.

Ovo svakako poziva na oprez, iako je i Nots kaunti vezao četiri prvenstvene utakmice bez poraza. Pogotovo što su već u prve dve utakmice u novembru, svrake pokazale da će ovo biti jedan ne baš uspešan mesec za njih. Ispali su iz Ef-Ej kupa od petoligaša Braklija posle lošijeg izvođenja penala, dok su se porazom protiv omladinaca Mančester junajteda oprostili od Liga trofeja još u ligaškoj fazi.

Istovremeno, Čeltenam je u prvom kolu Ef-ej kupa izbacio Bredford koji je razred iznad, dok su u Liga trofeju uzeli dva penal-boda protiv omladinaca Totenhema koji im ipak nisu bili dovoljni za prolaz u nokaut fazu.

Konačna "presuda" - NEMA DVOJKE!

NAŠ TIP: 1X (1,35)

