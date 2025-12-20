NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko zanimljivih predloga.
NBA
23.00 Nikola Jokić +28,5 poena (1,90)
4.30 Luka Dončić +34,5 poena (1,89)
4.30 Lebron Džejms +5,5 skokova (1,60)
Ukupna kvota: 10,92
