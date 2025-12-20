TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače lige sveta

В.М.

20. 12. 2025. u 14:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko zanimljivih predloga.

Foto AP

NBA

23.00 Nikola Jokić +28,5 poena (1,90)

4.00 Demar Derozan +20,5 poena (1,90)
4.30 Luka Dončić +34,5 poena (1,89)
4.30 Lebron Džejms +5,5 skokova (1,60)

Ukupna kvota: 10,92

