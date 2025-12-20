GOLMANI ĆE ODLUČITI DUEL BIVŠIH PRVOLIGAŠA: Igra na malo golova je realna a dobro plaća, još ako dodate da domaćin ne gubi...

PESKARA u veoma lošoj formi dočekuje Ređanu i mora da učini sve kako bi prekinula seriju negativnih rezultata.

Profimedia

Mnogo toga ukazuje na pobedu gostiju, trenutna forma i stanje na tabeli kao dva ključna faktora, poslednji međusobni susreti (tri vezane pobede Ređane). Ipak, tom nizu prethofilo je pet utakmica u kojima Ređana nije uspela da postogne gol protiv Peskare i osvojila je samo bod.

S druge strane, "delfini" u ovaj duel ulaze sa teretom loše domaće forme, pošto su vezali tri poraza na svom terenu, što im se nije dogodilo još od 2007. godine.

Ali i Ređana dolazi nakon poraza od Padove, a posle nedavnog tragičnog poraza od Avelina (4;3 akon vođstva od 3:2) usledio je niz utakmica sa malo ili nimalo golova - gol-razlika 1:1 u četiri utakmice pre pomenutog poraza od 2:1 od Padove.

Posebnu pažnju privlači duel golmana. Sebastijano Desplanš je najopterećeniji čuvar mreže u ligi. Iako je primio najviše golova ima i najviše odbrana u ligi (protiv Sampdorije je odbranio osam udaraca, protiv Palerma pet), dok je na suprotnoj strani Edoardo Mota simbol stabilnosti Ređanine odbrane, sa čak pet mečeva u kojima je sačuvao mrežu.

Iako statistika iz direktnih duel na „Adrijatiku“, snažno ide u korist Peskare (sedam pobeda, od kojih pet "sa nulom" u poslednjih osam susreta), aktuelni trenutak nagoveštava daleko izjednačeniji meč. Ređana stiže motivisana da odmah odgovori posle poraza i ako je moguće uhvati zadnji voz za peiključak ekipama koje se bore za doigravanje, dok domaćin mora da prekine negativan niz pred svojom publikom.

Očekujemo da će meč odlučiti jedan previzan udarac, mada i konačnih 0:0 ne bi bilo iznenađenje.

NAŠ TIP: 0-1 (kvota 2,80)

VREDI POKUŠATI: 1X&0-1 (kvota 4,50)