"MANEKENI" TRAŽI BODOVE U GOSTIMA: Milano je bio polovičan na evrosceni
KOŠARKAŠI Kantua će u 12. kolu Evrolige ugostiti Milano.
"Manekeni" su u duplom kolu bili polovični, jesu dva puta igrali na svom terenu, ali rivali su bili izuzetno jaki.
Protiv Real Madrida su uspeli da upišu trijumf, ali za ekipu Fenerbahčea nisu imali rešenje.
Armoni Bruks je sa 18 pogodaka bio najefikasniji protiv turskog predstavnika, dok su Kvin Elis i Marko Gudurić dodali po 13, Devin Buker i Ševon Šilds su takođe bili dvocifreni sa po 10 poena.
Milano je u dosadašnjem delu domaćeg šampionata upisao sedam pobeda i verujemo daće večeras stići i do osme.
NAŠ TIP: Kantu - Milano H2 5,5 (kvota 1,65)
