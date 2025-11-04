JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
ODLIČNO je naša redakcija započela radnu nedelju, a sada Liga šampiona!
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
21.00 Liverpul - Real Madrid GG&3+ (1,60)
21.00 Juventus - Sporting 1 (1,95)
Ukupna kvota: 5,24
Liverpul i Real igraju napadački, na gol više, a defanzivni problemi domaćina i dosta izostanaka bitnih odbrambenih igrača gostiju nam daju dodatnu veru u golove.
Bode redovno igra goleade, pogotovo na svom terenu, a otvorena igra domaćina paše i Monaku koji stvara veliki broj šansi i ume da "napuni" mrežu rivala.
Spaleti je zategao Juventus, pobeda nad Kremonezeom je to pokazala, a sada očekujemo da pred svojim navijačima "stara dama" upiše novi trijumf i osvoji bitne bodove u Ligi šampiona.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
03. 11. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
03. 11. 2025. u 08:06
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
03. 11. 2025. u 08:30
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
03. 11. 2025. u 09:30
SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!
Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani počelo ponovo da se priča o tome "ko će da nasledi" još uvek aktuelnog trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. A o tome priča i Rusija.
03. 11. 2025. u 15:50
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?
U jeku spekulacija o novom treneru Partizana, sve se glasnije priča da bi novi šef struke “crno-belih” mogao biti Španac Dijego Martines, nekadašnji strateg Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa, prenosi Telegraf.
03. 11. 2025. u 14:46
NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.
03. 11. 2025. u 11:30
Komentari (0)