JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak

ODLIČNO je naša redakcija započela radnu nedelju, a sada Liga šampiona!

a evo i današnjih predloga:

Utorak 21.00 Liverpul - Real Madrid GG&3+ (1,60)



21.00 Juventus - Sporting 1 (1,95) 21.00 Bode glimt - Monako GG&3+ (1,68)21.00 Juventus - Sporting 1 (1,95) Ukupna kvota: 5,24

Liverpul i Real igraju napadački, na gol više, a defanzivni problemi domaćina i dosta izostanaka bitnih odbrambenih igrača gostiju nam daju dodatnu veru u golove.

Bode redovno igra goleade, pogotovo na svom terenu, a otvorena igra domaćina paše i Monaku koji stvara veliki broj šansi i ume da "napuni" mrežu rivala.

Spaleti je zategao Juventus, pobeda nad Kremonezeom je to pokazala, a sada očekujemo da pred svojim navijačima "stara dama" upiše novi trijumf i osvoji bitne bodove u Ligi šampiona.

