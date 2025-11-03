NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl iz liga petica.

FOTO: AP/Tanjug

Ponedeljak 20.45 Lacio - Kaljari 1 (1,62)



21.00 Real Ovijedo - Osasuna 1X (1,50) 21.00 Sanderlend - Everton 1X&0-3 (1,77)21.00 Real Ovijedo - Osasuna 1X (1,50) Ukupna kvota: 4,30

Vreme je da Lacio prekine niz slabih partija, igra kod kuće i ima idealnu priliku da upiše tri boda pred svojim navijačima.

Sanderlend je maestralan kod kuće, igra perfektno, tvrda je ekipa i očekujemo da bodovi ponovo ostanu na "Stadionu svetlosti".

Ovijedo je napravio rokadu na klupi, verujemo da će to podići ekipu i mislimo da mogu bar do boda protiv Osasune na svom terenu.

