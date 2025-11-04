GOLEADA NA "PARKU PRINČEVA": Očekujte galaktički fudbal u obračunu dva evropska giganta!
U najzvučnijem okršaju grupne faze Lige šampiona, aktuelni prvak Evrope Pariz Sen Žermen dočekuje moćni Bajern Minhen na „Parku prinčeva“ (21.00). Oba tima imaju maksimalan učinak nakon uvodna tri kola, a pobednik ovog dvoboja biće korak ispred svih u trci za prvo mesto.
U utorak veče, Pariz će biti poprište sudara fudbalskih giganata – Pariz Sen Žermen i Bajern Minhen, dve ekipe koje u ovoj sezoni deluju gotovo nepobedivo.
Obe imaju maksimalan učinak u grupi Lige šampiona i niz pobeda u domaćim takmičenjima, pa se očekuje utakmica visokog ritma, taktičkog nadmudrivanja i pregršt golova.
Luis Enrike uspeo je da stabilizuje PSŽ uprkos velikim problemima s povredama. Usman Dembele, Kviča Kvarachelija i Vitinja su se vratili u sastav, dok je Goncalo Ramos u odličnoj formi – njegov gol u 94. minutu doneo je Parizu pobedu protiv Nice i zadržao tim na vrhu Lige 1.
U Ligi šampiona, „sveci“ su ponizili Bajer Leverkuzen sa 7:2 u prošlom kolu, što je bio jasan signal da su i dalje među glavnim favoritima za odbranu trofeja.
Sa druge strane, Bajern Minhen pod Vinsetom Kompanijem igra sezonu iz snova,15 uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i 54 postignuta gola govore dovoljno o mašineriji iz Minhena. Trojac Hari Kejn – Luis Dijaz – Majkl Olis deluje nezaustavljivo, a ni povrede Musijale i Dejvisa nisu usporile Bavarce koji u Ligi šampiona ispod PSŽ-a na tabeli samo zbog lošije gol-razlike..
Što se tiče sastava, domaćini će igrati bez suspendovanog Ilje Zabarnjija, pa će Markinjos i Paćo čuvati zadnju liniju, dok bi Kvarachelija i Dembele zajedno s Barkolom mogli da predvode napad.
Kod gostiju, Kompani će ponovo osloniti sve na Kejna i brzu tranziciju po bokovima, sa Laimerom i Bišofom kao bekovima.
Sve ukazuje na to da će Pariz gledati pravi evropski spektakl – sudar dve najefikasnije ekipe kontinenta, u kojem će nijanse odlučivati.
Za ljubitelje međusobnih duela vredi napomentui da su se ove ekipe često sretale poslednjih nekoliko godina, a seriju Bajerna od četiri vezane pobede PSŽ je prekinuo trijumfom na proteklog Svetskom klupskom prvenstvu (2:0).
Večeras očekujemo galaktički fudbal, napadačku igru sa obe strane, navale obejuju ekipa su raspoložene i verujemo u golove.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,79)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
04. 11. 2025. u 07:00
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
03. 11. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
03. 11. 2025. u 08:06
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
03. 11. 2025. u 11:00
SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!
Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani počelo ponovo da se priča o tome "ko će da nasledi" još uvek aktuelnog trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. A o tome priča i Rusija.
03. 11. 2025. u 15:50
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?
U jeku spekulacija o novom treneru Partizana, sve se glasnije priča da bi novi šef struke “crno-belih” mogao biti Španac Dijego Martines, nekadašnji strateg Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa, prenosi Telegraf.
03. 11. 2025. u 14:46
NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.
03. 11. 2025. u 11:30
Komentari (0)