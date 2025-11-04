GOLEADA NA "PARKU PRINČEVA": Očekujte galaktički fudbal u obračunu dva evropska giganta!

U najzvučnijem okršaju grupne faze Lige šampiona, aktuelni prvak Evrope Pariz Sen Žermen dočekuje moćni Bajern Minhen na „Parku prinčeva“ (21.00). Oba tima imaju maksimalan učinak nakon uvodna tri kola, a pobednik ovog dvoboja biće korak ispred svih u trci za prvo mesto.

FOTO: Tanjug/AP

U utorak veče, Pariz će biti poprište sudara fudbalskih giganata – Pariz Sen Žermen i Bajern Minhen, dve ekipe koje u ovoj sezoni deluju gotovo nepobedivo.

Obe imaju maksimalan učinak u grupi Lige šampiona i niz pobeda u domaćim takmičenjima, pa se očekuje utakmica visokog ritma, taktičkog nadmudrivanja i pregršt golova.

Luis Enrike uspeo je da stabilizuje PSŽ uprkos velikim problemima s povredama. Usman Dembele, Kviča Kvarachelija i Vitinja su se vratili u sastav, dok je Goncalo Ramos u odličnoj formi – njegov gol u 94. minutu doneo je Parizu pobedu protiv Nice i zadržao tim na vrhu Lige 1.

U Ligi šampiona, „sveci“ su ponizili Bajer Leverkuzen sa 7:2 u prošlom kolu, što je bio jasan signal da su i dalje među glavnim favoritima za odbranu trofeja.

Sa druge strane, Bajern Minhen pod Vinsetom Kompanijem igra sezonu iz snova,15 uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i 54 postignuta gola govore dovoljno o mašineriji iz Minhena. Trojac Hari Kejn – Luis Dijaz – Majkl Olis deluje nezaustavljivo, a ni povrede Musijale i Dejvisa nisu usporile Bavarce koji u Ligi šampiona ispod PSŽ-a na tabeli samo zbog lošije gol-razlike..

Što se tiče sastava, domaćini će igrati bez suspendovanog Ilje Zabarnjija, pa će Markinjos i Paćo čuvati zadnju liniju, dok bi Kvarachelija i Dembele zajedno s Barkolom mogli da predvode napad.

Kod gostiju, Kompani će ponovo osloniti sve na Kejna i brzu tranziciju po bokovima, sa Laimerom i Bišofom kao bekovima.

Sve ukazuje na to da će Pariz gledati pravi evropski spektakl – sudar dve najefikasnije ekipe kontinenta, u kojem će nijanse odlučivati.

Za ljubitelje međusobnih duela vredi napomentui da su se ove ekipe često sretale poslednjih nekoliko godina, a seriju Bajerna od četiri vezane pobede PSŽ je prekinuo trijumfom na proteklog Svetskom klupskom prvenstvu (2:0).

Večeras očekujemo galaktički fudbal, napadačku igru sa obe strane, navale obejuju ekipa su raspoložene i verujemo u golove.

