NOVI OKRŠAJ VELIKANA: Razigrani Real bi da produbi Liverpulovu krizu

EVROPSKI klasik se ponavlja, Liverpul i Real Madrid, večiti rivali u borbi za evropski tron, sastaće se u utorak na “Enfildu” (21.00). Dok Arne Slot traži stabilnost i spas sezone, Ćabi Alonso dolazi na mesto svoje fudbalske mladosti sa timom koji trenutno deluje nezaustavljivo.

FOTO: Tanjug/AP

Utakmica koja je postala sinonim za Ligu šampiona donosi nam novi duel Liverpula i Real Madrida — i to u trenutku kada oba tima imaju mnogo da dokažu.

„Redsi“ su konačno prekinuli crni niz u Premijer ligi, pobedom od 2:0 nad Aston Vilom, čime je trener Arne Slot izbegao ozbiljne spekulacije o otkazu. Gol Mohameda Salaha, njegov jubilarni 250. u dresu Liverpula, i pogodak Gravenberha doneli su preko potreban mir na „Enfildu“.

Pre toga, Liverpul je razbio Ajntraht iz Frankfurta sa 5:1 u Ligi šampiona, čime je nastavio impresivan niz od 15 uzastopnih evropskih pobeda kod kuće.

Ipak, Slotov tim i dalje traži stabilnost, iz osam poslednjih mečeva ima samo dve pobede, pa duel sa Realom dolazi kao pravi test karaktera i samopouzdanja.

Na drugoj strani, Ćabi Alonso je pretvorio Real Madrid u mašinu za pobede. Njegov tim je savršen ove sezone — tri trijumfa u Evropi, 13 pobeda u 14 mečeva ukupno, i prvo mesto u La Ligi.

Posle haotičnog „El Klasika“, Real je demolirao Valensiju sa 4:0, a napadački trio Bellingam, Vinisijus i Rodrigo deluje nezaustavljivo.

Ipak, Alonso u Englesku dolazi bez ključnih defanzivaca, Karvahala, Rudigera i Alabe, što bi moglo otvoriti prostor za brze kontranapade Liverpula.

Slot, s druge strane, ne može da računa na golmana Alisona i desnog beka Frimponga, ali se veruje da će ponovo zaigrati u istom sastavu koji je doneo trijumf nad Vilom.

Možemo očekivati veoma zanimljivu utakmicu, što je generalno uvek slučaj kada se sastanu ova dva velikana, a mi tipujemo goleadu koja nam je više nego realna s obzirom na fudbal koji su prikazali večerašnji rivali u dosadašnjem toku sezone.

