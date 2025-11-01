PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Arsenal nastavlja u svom stilu, "Stadion svetlosti" ostaje neosvojiva tvrđava...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice devetog kola najjače fudbalske lige sveta.

Premijer liga Subota



16.00 Barnli - Arsenal 2&0-3 (1,97)

16.00 Kristal palas - Brentford GG (1,65)

16.00 Fulam - Vulverhempton G 1-2 (1,75)

16.00 Notingem forest - Mančester junajted 2 (2,10)

18.30 Totenhem - Čelsi 1 (2,60)

21.00 Liverpul - Aston vila GG&3+ (1,85)

Nedelja 15.00 Vest hem - Njukasl X2&0-3 (1,68)

17.30 Mančester siti - Bornmut 1 (1,55) Ponedeljak 21.00 Sanderlend - Everton 1X (1,48)

Arsenal dominira ove sezone i pobeđuje u prepoznatljivom stilu, uz malo golova i čvrst fudbal koji je zaštitni znak ove ekipe.

Sanderlend je sjajan na "Stadionu svetlosi" sa kojeg još niko nije odneo bodove, tri pobede uz remi ostvarile su "crne mačke" kod kuće i očekujemo da nastave taj niz protiv Evertona koji nije izgledao dobro na poslednjih par mečeva.

