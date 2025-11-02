KALČO ROMANTIKA: "San Siro" će goreti, Milan dočekuje "vučicu" u obračunu koji ima veliki uticaj na borbu za titulu!

Milan i Roma ukrstiće koplja na "San Siru" (20.45) u jednom od derbija 10. kola Serije A i duelu koji bi mogao da odredi raspored u samom vrhu tabele. Nakon jučerašnjeg remija Napolija i Koma sve karte su otvorene, "rosoneri" mogu da se ozbiljno približi lideru, dok vučica trijufmom može i do prvog mesta, tako da nas sigurno očekuje prava fudbalski spektakl u gradu mode.

Foto: Profimedia

Milan je u prošlom kolu odigrao samo 1:1 sa Atalantom, iako je imao vođstvo golom Samuelea Ričija. Sve je pokvario projektil Ademole Lukmana, koji je doneo bod domaćinu i produžio niz Milana na devet utakmica bez poraza.

Ipak, Allegri zna da njegova ekipa mora da pronađe veću efikasnost jer često remizira i te "ikseve" mora pretvarati u tri boda, pogotovo kada povede na utakmici.

Trener Milana insistira da je cilj plasman u Ligu šampiona, ali svima je jasno da ovakav start daje nadu i za napad na Skudeto. Na San Siru ih sada čeka Roma, jedan od samo dva tima koja su ispred njih na tabeli i koja deluje sve stabilnije pod Gasperinijevom komandom.

Rimljani su protiv Parme u sredu slavili 2:1, uz pogotke Marija Ermosoa i Artema Dovbika i tako zadržali priključak sa Napolijem. Time su prekinuli mini-krizu kod kuće i pokazali da i bez istaknutog golterera u ekipi mogu da pronađu put do gola.

Zanimljivo, Roma je ove sezone savršena u gostima, ostvarila je maksimalan učinak u Seriji A i Ligi Evrope, a u 2025. ima najviše gostujućih pobeda i najviše „nula“ u čitavoj Evropi.

Ipak, San Siro im ne leži – poslednji put su pobedili Milan u ligi još 2017. godine, tako da će biti zanimljivo videti kako će "vučica" izgledati u gradu mode.

Ono što se mora istaći je da je Napoli juče remizirao sa Komom, tako da sada ima samo bod više od Rome koja je odigrala meč manje i pobeda bi je lansirala na prvo mesto.

U Rimu i dalje niko ne priča o tituli, ponegde se stidljivo spominje, ali trijumf nad Milanom bi mogao da razgali te priče i potpali snove tima sa "Olimpika" u nastavku sezone.

Ako detaljnije pogledamo tabelu, Milan i Inter zaostaju četiri boda za Napolijem, ne treba zaboraviti Juventus koji sa klupe sada vodi Spaleti i sigurno je da nas očekuje još jedna sjajna borba za titulu u uvek zanimljivoj Seriji A.

Što se tiče sastava, Gasperini bi mogao da se osloni na Dibalu, popualarnog „Dragulja“ koji uvek ima posebno nadahnuće protiv Milana – čak deset puta je tresao njihovu mrežu u karijeri.

Ukoliko se Evan Ferguson ne oporavi od povrede članka, Dibala bi mogao da bude isturen kao „lažna devetka“ jer iskusni italijanski stručnjak ne veruje dovoljno Dovbiku kojeg je i hteo zameniti krajem letnjeg prelaznog roka.

Kod Milana, najveći problem predstavlja izostanak Kristijana Pulišića, koji će odsustvovati do sredine novembra. Santijago Himenez još uvek nije pronašao formu, dok Rafael Leao vuče lakšu povredu kuka, ali bi ipak trebalo da bude spreman.

Luka Modrić, iako u veteranskim godinama, ponovo će biti centralna figura u veznom redu uz Loftus Čika i mlađanog Ričija.

Očekujemo sjajan meč na "San Siru", taktički organizovanu igru sa obe strane, malo golova kako italijanski fudbal nalaže, a blagu prednost dali bi Milanu za kojeg smatramo da je bolji tim, ali kako igra Roma na strani nemamo hrabrosti da stavimo "keca" pa smo vam spremili nešto sigurniji tip.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć