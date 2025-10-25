TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Stanković se ne predaje
* Zenit u zenitu
SUBOTA,
SPARTAK – ORENBURG 1
Rostov – Dinamo Mah. 1X
CSKA – Krila Sovjetov 2-3
NEDELjA,
Akron – Lokomotiva M. X2&0-3
Njižnji – Baltika 0-2
ZENIT – DINAMO 1
Krasnodar – Rubin GG
PONEDELjAK,
Ahmat – Soči 0-2
Srpski trener u Spartaku, Dejan Stanković, zbog loših rezultata našao se na udaru kritičara. Ako u narednom meču protiv Orenburga ne uspe da se popravi, bivšeg kormilara Crvene zvezde mogao bi da sačeka otkaz.
Kec ne bi smeo da izostane ni u okršaju Zenita sa Dinamom.
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)