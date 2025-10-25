Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – RUSIJA 1: Stanković se ne predaje

Žarko Urošević

25. 10. 2025. u 10:37

* Zenit u zenitu

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – РУСИЈА 1: Станковић се не предаје

FOTO: Profimedia

SUBOTA,

SPARTAK – ORENBURG 1

Rostov – Dinamo Mah. 1X

CSKA – Krila Sovjetov 2-3

NEDELjA, 

Akron – Lokomotiva M. X2&0-3

Njižnji – Baltika 0-2

ZENIT – DINAMO 1

Krasnodar – Rubin GG

PONEDELjAK, 

Ahmat – Soči 0-2

Srpski trener u Spartaku, Dejan Stanković, zbog loših rezultata našao se na udaru kritičara. Ako u narednom meču protiv Orenburga ne uspe da se popravi, bivšeg kormilara Crvene zvezde mogao bi da sačeka otkaz.

Kec ne bi smeo da izostane ni u okršaju Zenita sa Dinamom.

