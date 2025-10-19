Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

19. 10. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Nedelja

15.00 Totenhem – A. vila X (3,55)

17.15 Ren – Okser 1 (1,78)

17.30 Liverpul – Mančester j. 1 (1,62)

19.30 Havelse – Regensburg GG (1,55)

ukupna kvota: 15,87

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju