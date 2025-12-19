POKUŠALI MRTVU ŽENU DA UNESU U AVION: Slagali osoblje nisu trepnuli - evo kako se sve otkrilo

STARIJA Britanka (82) dovezena je u invalidskim kolicima na let kompanije "easyJet" iz Španije za London, iako je, prema tvrdnjama putnika, već bila mrtva.

Incident se dogodio neposredno pre poletanja aviona sa aerodroma u Malagi ka Getviku, prenosi Daily Mail.

Prema svedočenjima, ženu je u avion uvelo petoro članova porodice, koji su osoblju rekli da joj nije dobro i da spava. Putnici navode da je žena izgledala potpuno beživotno, a da su rođaci tvrdili kako su "lekari" i da je sve u redu.

Telo je u invalidskim kolicima dovezeno do zadnjih redova aviona, nakon čega je žena uz pomoć porodice smeštena u sedište. Avion je krenuo ka pisti, ali je u poslednjem trenutku zaustavljen kada je kabinsko osoblje shvatilo da putnica ne pokazuje znake života.

Let je vraćen na stajanku, a žena je proglašena mrtvom u avionu, potvrdila je Civilna garda u Malagi. Zbog incidenta, putnici su pretrpeli kašnjenje od gotovo 12 sati.

Kompanija "easyJet" saopštila je da je putnica imala medicinsku potvrdu o sposobnosti za let i da je, prema njihovim informacijama, bila živa u trenutku ukrcavanja. Međutim, brojni putnici osporavaju te tvrdnje.

- Jasno je izgledala kao da je već mrtva. Da sam bila pijana, ne bi me pustili u avion, ali mrtva žena očigledno može - rekla je jedna od putnica.

Nije poznato šta se dogodilo sa telom žene nakon što je izneto iz aviona, niti da li su članovi porodice protiv kojih su iznete optužbe privedeni.

Stručnjaci podsećaju da za transport ljudskih ostataka važe strogi međunarodni protokoli i da se tela prevoze teretnim, a ne putničkim avionima.

