TRAMP NAJAVIO "PATRIOTSKE IGRE" ZA 2026. GODINU: Nećete verovati ko će ih predvoditi

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp najavio je da će Bela kuća biti domaćin takmičenja "Patriot Games" (Patriotske igre), koje će okupiti mlade sportiste iz svih saveznih država i teritorija, u okviru proslave 250. godišnjice SAD sledeće godine, što je izazvalo kritike javnosti i Demokrata koje su najavljeno takmičenje uporedile sa distopijskim književnim i filmskim ostvarenjem "Igre gladi" (The Hunger Games).

Foto: Tanjug/AP

"Na jesen ćemo organizovati prvo izdanje Patriotskih Igara, neviđeni četvorodnevni sportski događaj sa najboljim srednjoškolskim sportistima, po jedan mladić i jedna devojka iz svake savezne države i teritorije", rekao je Tramp, prenosi danas CNN.

Tramp je najavu Patriotskih igara objavio u video-saopštenju u okviru inicijative "Freedom 250", koja je pokrenuta u četvrtak.

Organizacija je, kako se navodi, "nacionalna, nepartijska inicijativa koja vodi proslavu 250. rođendana Amerike".

Predsednik je ranije u julu najavio takmičenje, navodeći da će ono biti emitovano na televiziji i da će ga predvoditi američki ministar zdravlja Robert F. Kenedi.

Demokrate i korisnici društvenih mreža brzo su se našalili na račun takmičenja, poredeći ga sa "Igrama gladi", popularnom distopijskom franšizom u kojoj deca iz različitih distrikta moraju da se bore do smrti jedni protiv drugih u specijalizovanoj areni, a sve se prenosi uživo.

"I tako, određeno je da svake godine različiti distrikta Panema (distopijske zemlje u kojoj se igre održavaju) ponude jednog mladića i jednu devojku da se bore do smrti u ime časti, hrabrosti i žrtvovanja", citirala je Demokratska partija isečak iz filma.

Cilj Patriostkih igara je, prema Trampu, da se "obnove patriotizam, ponos i pionirski duh Amerike i postave temelji za narednih 250 godina nezavisnosti i slobode".

Originalne tri knjige „Igre gladi“ ekranizovane su u periodu 2012-2015, a glavnu ulogu tumačila je američka glumica Dženerifer Lorens kao Ketnis Everdin.

(Tanjug)

