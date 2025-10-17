Tip fudbal

SILVIJU BALAĆE: Izgubiće prvi na tabeli

Žarko Urošević

17. 10. 2025. u 10:29

* Tipuje parove rumunskog šampionata

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Изгубиће први на табели

MOJ TIP

Farul – Arđes 1

U. Kluž – Botošani 1, GG

UNIVER. KRAJOVA – UNIREA S. 1

METALOGLOBUS – FKSB 2

UTA – Ocelul 1X&0-3

Dinamo – Rapid 1&0-2

Hermanštat – Ćiksereda GG

Petrolul – Kluž 2

U duelima u Krajovi i Bukureštu, gde Univerzitatea i FKSB dočekuju Unireu, odnosno, Metaloglobus, očekujem sigurne pobede domaćina.

Botošani je poslednjim trijumfom izbio na prvo mesto. Ako bih to uporedio sa fudbalskim prvenstvom Srbije, to bi bilo kao da je lider, recimo, Radnik. Tim koji je prošle sezone strepeo za opstanak do završnog kola, iznad svih je trenutno. Ipak, Botošani je sklon oscilacijama, za mene neće biti iznenađenje, ako na gostovanju Klužu izgubi.

