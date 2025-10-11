Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 2: Kambur voli da rešeta

Žarko Urošević

11. 10. 2025. u 10:40

* Emen bliži bodovima

SUBOTA

EMEN – AJNDHOVEN 1

U okršaju timova iz sredine tabele, Emen je je znatno bliži bodovima od rivala iz Ajndhovena.

KAMBUR – DE GRAFŠAP   4+

Fudbaleri Kambura su na poslednjem meču protiv Emena napravili preokret i tako su zadržali korak za vodećim Den Hagom. Osokoljeni ovim uspehom ulaze u duel na svom terenu  sa takođe napadački nasttojenim De Grafšapom.

