Tip fudbal

"TRAKTOR BOJSI" IGRAJU PROMENJIVO: "Oštrice" su neprijatno iznenadile na startu sezone

Olja Mrkić

12. 09. 2025. u 14:02

PETO kolo tekuće sezone igra se u Čempionšipu od petka, a ortvaraju ga Ipsvič i Šefild junajted na Portman Roudu.

ТРАКТОР БОЈСИ ИГРАЈУ ПРОМЕЊИВО: Оштрице су непријатно изненадиле на старту сезоне

FOTO: Tanjug/AP

Ipsvič pokazuje promenljivu formu u poslednjih pet utakmica, sa jednom pobedom, dva remija i dva poraza. Tim sa Portman rouda pokušava da pronađe stabilnost u Čempionšipu, ali rezultati su do sada bili neujednačeni.

Šefild junajted prolazi kroz težak period, s pet uzastopnih poraza u poslednjih pet utakmica. Ekipa s Bramal lejna očito traži izlaz iz krize, predstojeći susret protiv Ipsviča dolazi u nezgodnom trenutku.

Loš niz Šefild junajteda ove sezone iznenađuje mnoge. Nisu postigli gol u većini utakmica i napad im je očigledno najveći problem. Očekujemo pobedu Ipsviča u ovom meču.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,85)

