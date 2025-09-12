"TRAKTOR BOJSI" IGRAJU PROMENJIVO: "Oštrice" su neprijatno iznenadile na startu sezone

PETO kolo tekuće sezone igra se u Čempionšipu od petka, a ortvaraju ga Ipsvič i Šefild junajted na Portman Roudu.

FOTO: Tanjug/AP

Ipsvič pokazuje promenljivu formu u poslednjih pet utakmica, sa jednom pobedom, dva remija i dva poraza. Tim sa Portman rouda pokušava da pronađe stabilnost u Čempionšipu, ali rezultati su do sada bili neujednačeni.

Šefild junajted prolazi kroz težak period, s pet uzastopnih poraza u poslednjih pet utakmica. Ekipa s Bramal lejna očito traži izlaz iz krize, predstojeći susret protiv Ipsviča dolazi u nezgodnom trenutku.

Loš niz Šefild junajteda ove sezone iznenađuje mnoge. Nisu postigli gol u većini utakmica i napad im je očigledno najveći problem. Očekujemo pobedu Ipsviča u ovom meču.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,85)