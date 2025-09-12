"TRAKTOR BOJSI" IGRAJU PROMENJIVO: "Oštrice" su neprijatno iznenadile na startu sezone
PETO kolo tekuće sezone igra se u Čempionšipu od petka, a ortvaraju ga Ipsvič i Šefild junajted na Portman Roudu.
Ipsvič pokazuje promenljivu formu u poslednjih pet utakmica, sa jednom pobedom, dva remija i dva poraza. Tim sa Portman rouda pokušava da pronađe stabilnost u Čempionšipu, ali rezultati su do sada bili neujednačeni.
Šefild junajted prolazi kroz težak period, s pet uzastopnih poraza u poslednjih pet utakmica. Ekipa s Bramal lejna očito traži izlaz iz krize, predstojeći susret protiv Ipsviča dolazi u nezgodnom trenutku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Loš niz Šefild junajteda ove sezone iznenađuje mnoge. Nisu postigli gol u većini utakmica i napad im je očigledno najveći problem. Očekujemo pobedu Ipsviča u ovom meču.
NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,85)
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)