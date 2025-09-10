"PLEMIĆI" BEŽE SA DNA TABELE: Derbi prvenstva BiH igra se u neobičnim okolnostima
POSLE reprezentativne pauze nastavlja se prvenstvo Bosne i Hercegovine, a u zaostaloj utakmici prvog kola u Mostaru se sastaju Zrinski i Sarajevo.
Biće to jedan od derbija prvenstva, pošto oba tima imaju ambicije za sam vrh tabele. Zrinjski je odigrao tek tri meča ove sezone i osvojio četiri boda, pa je tek deveti na tabeli, ali pitanje je vremena kada će se "plemići" vinuti u vrh tabele gde im je objektivno i mesto.
Sa druge strane, Sarajevo je u pet kola prikupilo sedam bodova, ali je šesto mesto daleko od očekivanja navijača bordo tima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Obe ekipe su zbog evropskih obaveza imale naporan raspored, pa je pitanje ko će imati više svežine. Očekuje nas borben i neizvestan duel u kojem bi mogla da presudi jedna greška.
Naš tip: 0-1 (kvota 2,80)
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)