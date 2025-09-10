Tip fudbal

"PLEMIĆI" BEŽE SA DNA TABELE: Derbi prvenstva BiH igra se u neobičnim okolnostima

Olja Mrkić

10. 09. 2025. u 10:25

POSLE reprezentativne pauze nastavlja se prvenstvo Bosne i Hercegovine, a u zaostaloj utakmici prvog kola u Mostaru se sastaju Zrinski i Sarajevo.

Detalj sa meča Sarajevo - Seltik foto EPA

Biće to jedan od derbija prvenstva, pošto oba tima imaju ambicije za sam vrh tabele. Zrinjski je odigrao tek tri meča ove sezone i osvojio četiri boda, pa je tek deveti na tabeli, ali pitanje je vremena kada će se "plemići" vinuti u vrh tabele gde im je objektivno i mesto.

Sa druge strane, Sarajevo je u pet kola prikupilo sedam bodova, ali je šesto mesto daleko od očekivanja navijača bordo tima.

Obe ekipe su zbog evropskih obaveza imale naporan raspored, pa je pitanje ko će imati više svežine. Očekuje nas borben i neizvestan duel u kojem bi mogla da presudi jedna greška.

Naš tip: 0-1 (kvota 2,80)

Komentari (0)

