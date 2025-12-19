NA SVOJ ROĐENDAN ČASTIĆE SVE: Boban Rajović promenio tim, uložio novac i najavio neočekivan projekat (FOTO)
FOLK zvezda Boban Rajović krajem decembra publici će predstaviti poseban muzički projekat pod nazivom „25“, kojim obeležava veliki jubilej, četvrt veka uspešne karijere od objavljivanja prve pesme.
Zanimljivo je to što će finale projekta biti objavljeno baš na dan Bobanovog rođendana, čime će ovaj jubilej dobiti i snažnu ličnu notu.
Projekat „25“ donosi potpuno novu audio i vizuelnu Bobanovu transformaciju, koja se značajno razlikuje od njegovih dosadašnjih projekata. Pevač je promenio tim saradnika i upustio se u muzički pravac u kojem publika do sada nije imala priliku da ga čuje, najavljujući novo poglavlje u svojoj karijeri.
- Smatram da imam dosta kvalitetnih pesama koje u tom trenutku nisu dobile priliku. Brojna velika autorska imena stoje iza tih pesama, a čak je i Marina Tucaković uradila tekst za jednu numeru koja sada dobija novo ruho. Iskreno, nisam verovao koliko je ovo mukotrpan posao, jer vi praktično stvarate novu pesmu, ali rezultat je fantastičan. Velike zasluge idu i Goranu Ratkoviću Raletu, koji je svim pesmama dao potpuno novo i upečatljivo odelo. Želim da prvih 25 godina karijere završim spektakularno - poručio je Boban za "Večernje novosti" uz osmeh.
Kako "Novosti" saznaju, Rajović je za realizaciju projekta izdvojio desetine hiljada evra, a čak sedam pesama biće propraćeno sa sedam autentičnih video-spotova. Za vizuelni identitet angažovao je mladu i talentovanu ekipu, poznatu po radu sa najistaknutijim trep i rep izvođačima, što dodatno potvrđuje da je pevač spreman da izađe iz ustaljenih okvira.
Sve ukazuje na to da Boban rođendan ove godine neće slaviti sam, već zajedno sa publikom, uz projekat koji bi mogao da obeleži novu eru u njegovoj karijeri.
