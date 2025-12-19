ORBAN OPLEO PO ZAPADU: "EU radi isto što i nacistička Nemačka!“

VIKTOR Orban tvrdi da planovi EU o zapleni ruske imovine podsećaju na politiku nacističke Nemačke.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da politika koju trenutno vodi Evropska unija u mnogim elementima podseća na postupke nacističke Nemačke u periodu uoči i tokom izbijanja Drugog svetskog rata, prenosi agencija TASS.

Orban je povukao direktnu istorijsku paralelu, navodeći da su i nacističke vlasti u Nemačkoj uoči rata koristile gotovo identičnu retoriku kakva se danas može čuti iz pojedinih evropskih krugova.

– Kada su Nemci započinjali Drugi svetski rat, govorili su isto ono što sam čuo juče: da će pobediti i da će troškovi rata biti nadoknađeni ne reparacijama, već ratnim plenom – rekao je Orban, komentarišući nameru Evropske unije da konfiskuje zamrznutu rusku imovinu.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se u evropskim institucijama sve otvorenije govori o zapleni ruske državne i privatne imovine koja je zamrznuta nakon početka sukoba u Ukrajini, a koju pojedine članice EU žele da iskoriste za finansijsku i vojnu podršku Kijevu.

Ranije je i predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom obraćanja u direktnom televizijskom prenosu, oštro reagovao na te planove, ocenivši da bi konfiskacija ruske imovine predstavljala otvorenu pljačku i opasan presedan u međunarodnim odnosima.

Pre toga, belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da su evropske zemlje bile primorane da razmotre zaplenu zamrznute ruske imovine kako bi, kako je naveo, očuvale teritorijalni integritet Ukrajine i obezbedile sredstva za njenu dalju podršku.

Izjave evropskih i svetskih lidera ukazuju na sve dublje podele unutar Evrope i na rastuće neslaganje oko pravnih, političkih i moralnih posledica eventualne konfiskacije ruske imovine.

(TASS)

