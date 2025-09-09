Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

09. 09. 2025. u 10:45

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vasdve utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Profimedia

Utorak

20.00 Tranmer R. - Notingem F. U21 UG 3+ (1,57)

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

20.45 Mađarska - Portugal UG 3+ (1,63)
20.45 Francuska - Island UG 3+ (1,31)
 

 Ukupna kvota: 3,35

KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA