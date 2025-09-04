Tip fudbal

TIP ANALIZIRA MEČEVE AFRIČKIH KVALIFIKACIJA ZA SP: Ado Ganu vodi do cilja

Žarko Urošević

04. 09. 2025. u 13:44

* Kamerun klasa za Esvatini

Foto: EPA

 

ČETVRTAK

ČAD – GANA 2

Selektor Gane Oto Ado nema kadrovskih problema. Od igrača rasprostranjenih po najkvalitetnijim evropskim ligama neće mu biti teško da izabere najspremnije i petim trijumfom u nizu sačuva mesto lidera grupe I.

ANGOLA – LIBIJA X, 0-2

Dva poslednja međusobna okršaja nisu dala pobednika, mogao bi ponovo da bude iks, i to rezultat - 1:1.

MAURICIJUS – ZELENORTSKA O. 0-2

Biće tvrda utakmica, bez mnogo golova. Čvrstom i disciplinovanom igrom u odbrani, Mauricijus na četiri poslednja susreta nije poražen.

ALŽIR – BOCVANA 1

Alžir bi ppobedom trebalo da se učvrsti na prvom mestu.

KAMERUN – ESVATINI 1

Domaćin ne bi smeo da kiksne kod kuće sa Esvatinijem.

MALI – KOMORI X2

Komori u nastojanju da zadrže visoko drugo mesto mogli bi da ostanu neporaženi.

TUNIS – LIBERIJA 1

Tunis ima strašan tim, a izgubio je prijateljski meč od Maroka. Kvalitetni pojedinci domaćina trebalo bi da prelome važan meč.

