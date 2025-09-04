TIP ANALIZIRA MEČEVE AFRIČKIH KVALIFIKACIJA ZA SP: Ado Ganu vodi do cilja
* Kamerun klasa za Esvatini
ČETVRTAK
ČAD – GANA 2
Selektor Gane Oto Ado nema kadrovskih problema. Od igrača rasprostranjenih po najkvalitetnijim evropskim ligama neće mu biti teško da izabere najspremnije i petim trijumfom u nizu sačuva mesto lidera grupe I.
ANGOLA – LIBIJA X, 0-2
Dva poslednja međusobna okršaja nisu dala pobednika, mogao bi ponovo da bude iks, i to rezultat - 1:1.
MAURICIJUS – ZELENORTSKA O. 0-2
Biće tvrda utakmica, bez mnogo golova. Čvrstom i disciplinovanom igrom u odbrani, Mauricijus na četiri poslednja susreta nije poražen.
ALŽIR – BOCVANA 1
Alžir bi ppobedom trebalo da se učvrsti na prvom mestu.
KAMERUN – ESVATINI 1
Domaćin ne bi smeo da kiksne kod kuće sa Esvatinijem.
MALI – KOMORI X2
Komori u nastojanju da zadrže visoko drugo mesto mogli bi da ostanu neporaženi.
TUNIS – LIBERIJA 1
Tunis ima strašan tim, a izgubio je prijateljski meč od Maroka. Kvalitetni pojedinci domaćina trebalo bi da prelome važan meč.
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)