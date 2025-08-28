"NULFINFERI" SU LOŠE POČELI SEZONU: Norvežani ipak ne bi trebalo da im naprave veće probleme
FUDBALERI Majnca dočekuju Rozenborg u revanšu plej-ofa za Ligu konferencije.
Rozenborg u domaćem šampionatu beleži prosek od 2,5 golova po utakmici, sa gol-razlikom 24:21. U poslednje tri ligaške runde svaki put je viđen ishod sa više od 2,5 pogodaka, a Norvežani su i postizali i primali bar po jedan gol.
S druge strane, Majnc je u sedam od poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima igrao utakmice sa najmanje tri pogotka, što jasno ukazuje na ofanzivni stil, ali i na probleme u defanzivi. Nemci, ipak, raspolažu znatno kvalitetnijim kadrom – vrednost tima procenjuje se pet puta većom od sastava iz Trondhajma.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Posle efikasnog prvog meča, očekuje se još jedna dinamična utakmica. Majnc bi sada trebalo da pokaže snagu u napadu i da iskoristi individualni kvalitet kako bi izborio siguran trijumf.
NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1,72)
