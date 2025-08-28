Tip fudbal

"NULFINFERI" SU LOŠE POČELI SEZONU: Norvežani ipak ne bi trebalo da im naprave veće probleme

В.М.

28. 08. 2025. u 10:41

FUDBALERI Majnca dočekuju Rozenborg u revanšu plej-ofa za Ligu konferencije.

FOTO: AP/Tanjug

Rozenborg u domaćem šampionatu beleži prosek od 2,5 golova po utakmici, sa gol-razlikom 24:21. U poslednje tri ligaške runde svaki put je viđen ishod sa više od 2,5 pogodaka, a Norvežani su i postizali i primali bar po jedan gol.

S druge strane, Majnc je u sedam od poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima igrao utakmice sa najmanje tri pogotka, što jasno ukazuje na ofanzivni stil, ali i na probleme u defanzivi. Nemci, ipak, raspolažu znatno kvalitetnijim kadrom – vrednost tima procenjuje se pet puta većom od sastava iz Trondhajma.

Posle efikasnog prvog meča, očekuje se još jedna dinamična utakmica. Majnc bi sada trebalo da pokaže snagu u napadu i da iskoristi individualni kvalitet kako bi izborio siguran trijumf.

NAŠ TIP: 1&2-6 (kvota 1,72)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

