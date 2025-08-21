Tip fudbal

"ORLOVI" NASTAVLJAJU DA PIŠU ISTORIJU: "Aristokrate" se neće obro provesti u Londonu

Olja Mrkić

21. 08. 2025. u 10:00

Kristal Palas u četvrtak počinje svoj prvi evropski pohod u istoriji, kada na „Selherst parku“ dočekuje norveški Fredrikstad u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu konferencije.

ОРЛОВИ НАСТАВЉАЈУ ДА ПИШУ ИСТОРИЈУ: Аристократе се неће обро провести у Лондону

FOTO: Tanjug/AP

„Orlovi“ su licemernom odlukom Uefe premešteni iz Lige Evrope u Ligu konferencije zbog pravila o vlasništvu više klubova u jednom istom takmičenju, što u nekim ranijim sezonam i drugim klubovima nije bila prepreka,  dok su „Aristokrate“ ispale u ovo takmičenje nakon eliminacije od danskog Midtjilanda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Palas je prethodnu sezonu započeo teško, ali je finiš bio senzacionalan – osvojeno je 12. mesto u Premijer ligi i podignut prvi veliki trofej u istoriji kluba. Posle pobeda nad Fulamom u četvrtfinalu i Aston Vilom u polufinalu, izborili su FA kup finale, gde su kao veliki autsajderi savladali Mančester siti golom Ezea u ranoj fazi utakmice. Taj trijumf doneo je istorijsku slavu na Vembliju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Uprkos demociji u Ligu konferencije i tek dva nova pojačanja tokom leta, tim Olivera Glasnera nastavio je da igra izvanredno. Sezonu su otvorili Superkupom protiv Liverpula, koji je završen 2:2, da bi golman Henderson zablistao u penal seriji sa dve odbrane i doneo novo slavlje Palasu na Vembliju. U prvom kolu Premijer lige poništen im je gol Ezea protiv Čelsija, pa su morali da se zadovolje remijem bez golova. Ipak, tim je ostao neporažen u poslednjih sedam utakmica na svom stadionu i sa velikim samopouzdanjem čeka evropsku premijeru.

Fredrikstad u Englesku dolazi u lošem raspoloženju – u poslednjih 14 takmičarskih mečeva imaju samo dve pobede. Početak sezone bio je obećavajući, ali je forma ubrzo pala, a najveći udarac doživeli su u duelu sa Midtjilandom, koji ih je izbacio iz Lige Evrope ukupnim rezultatom 5:1. Za klub koji nije igrao Evropu od Kupa pobednika kupova 1985/86, ovo je velika prilika da napravi korak ka istorijskom plasmanu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ipak, Norvežani su posebno slabi na gostovanjima – bez pobede su u poslednjih sedam utakmica na strani, sa čak četiri poraza. Zbog toga se očekuje da će Hagen postaviti defanzivnu formaciju i pokušati da meč drži neizvesnim.

S obzirom na kvalitet u napadu i podršku domaće publike, Palas bi ipak trebalo da slomi otpor Fredrikstada i obezbedi značajnu prednost pred revanš u Norveškoj.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,62)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu