"ORLOVI" NASTAVLJAJU DA PIŠU ISTORIJU: "Aristokrate" se neće obro provesti u Londonu
Kristal Palas u četvrtak počinje svoj prvi evropski pohod u istoriji, kada na „Selherst parku“ dočekuje norveški Fredrikstad u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu konferencije.
„Orlovi“ su licemernom odlukom Uefe premešteni iz Lige Evrope u Ligu konferencije zbog pravila o vlasništvu više klubova u jednom istom takmičenju, što u nekim ranijim sezonam i drugim klubovima nije bila prepreka, dok su „Aristokrate“ ispale u ovo takmičenje nakon eliminacije od danskog Midtjilanda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Palas je prethodnu sezonu započeo teško, ali je finiš bio senzacionalan – osvojeno je 12. mesto u Premijer ligi i podignut prvi veliki trofej u istoriji kluba. Posle pobeda nad Fulamom u četvrtfinalu i Aston Vilom u polufinalu, izborili su FA kup finale, gde su kao veliki autsajderi savladali Mančester siti golom Ezea u ranoj fazi utakmice. Taj trijumf doneo je istorijsku slavu na Vembliju.
Uprkos demociji u Ligu konferencije i tek dva nova pojačanja tokom leta, tim Olivera Glasnera nastavio je da igra izvanredno. Sezonu su otvorili Superkupom protiv Liverpula, koji je završen 2:2, da bi golman Henderson zablistao u penal seriji sa dve odbrane i doneo novo slavlje Palasu na Vembliju. U prvom kolu Premijer lige poništen im je gol Ezea protiv Čelsija, pa su morali da se zadovolje remijem bez golova. Ipak, tim je ostao neporažen u poslednjih sedam utakmica na svom stadionu i sa velikim samopouzdanjem čeka evropsku premijeru.
Fredrikstad u Englesku dolazi u lošem raspoloženju – u poslednjih 14 takmičarskih mečeva imaju samo dve pobede. Početak sezone bio je obećavajući, ali je forma ubrzo pala, a najveći udarac doživeli su u duelu sa Midtjilandom, koji ih je izbacio iz Lige Evrope ukupnim rezultatom 5:1. Za klub koji nije igrao Evropu od Kupa pobednika kupova 1985/86, ovo je velika prilika da napravi korak ka istorijskom plasmanu.
Ipak, Norvežani su posebno slabi na gostovanjima – bez pobede su u poslednjih sedam utakmica na strani, sa čak četiri poraza. Zbog toga se očekuje da će Hagen postaviti defanzivnu formaciju i pokušati da meč drži neizvesnim.
S obzirom na kvalitet u napadu i podršku domaće publike, Palas bi ipak trebalo da slomi otpor Fredrikstada i obezbedi značajnu prednost pred revanš u Norveškoj.
NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,62)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
