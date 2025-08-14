Tip fudbal

"VUKOVE" ČEKA PA(O)KAO: Grci su favoriti za prolaz uprkos rezultatu iz Soluna

Н.П.

14. 08. 2025. u 12:36

PAOK gostuje Volfsbergeru u revanšu kvalifikacija za Ligu konferencije, u četvrtak od 21:00 u Austriji.

Foto: EPA

Prvi meč na "Tumbi" završen je bez pogodaka. Domaćin je dominirao u posedu, al nije uputio nijedan šut u okvir gola gostiu koji su imali tri, od kojih je samo jedan bio ozbiljnija pretnja.

Grčki tim dobro zna kako je igrati protiv austrijskih klubova – u deset susreta zabeležili su tri pobede, tri remija i četiri poraza.

Volfsberger ima samo jedan meč protiv grčkih timova, prijateljski duel 2021. protiv Olimpijakosa koji su izgubili 0:1.

Austrijanci deluju motivisano i spremno, ali PAOK nadoknađuje kvalitetom i evropskim iskustvom.

Očekujemo da domaći tim oseti pritisak, a Grci obezbede prolaz u narednu rundu, uz kvotu od 1,65.

NAŠ TIP: PAOK ide dalje (kvota 1,65)

