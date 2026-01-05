PRIPREME ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku i osvojili peto mesto na turniru u Trebinju
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je peto mesto na turniru "Kup Trebinje 2026", pošto je danas pobedila selekciju Francuske rezultatom 16:7 (3:3, 6:3, 4:1, 3:0).
Najefikasniji u selekciji Srbije bili su Nikola Jakšić, Vasilije Martinović i Radomir Drašović, koji su postigli po tri gola.
U reprezentaciji Francuske najbolji su bili Toma Vernu i Aleksis Drae, koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.
U meču za treće mesto na turniru kasnije večeras će igrati Španija i Grčka, dok će se u finalu sastati Italija i Mađarska.
Srpski vaterpolisti se u utorak vraćaju u Beograd, a dan kasnije će se smestiti u hotel u kojem će boraviti tokom Evropskog prvenstva, koje će biti održano od 10. do 25. januara.
Srbija će na EP igrati u grupi C sa Holandijom, Španijom i Izraelom.
