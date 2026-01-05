Društvo

NJEGOVA HRABROST I NESEBIČNOST OSTAJU TRAJNO U SEĆANJU: MSP izrazilo doboko žaljenje povodom pogibije Stefana Ivanovića u Švajcarskoj

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 19:12

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije izrazilo je danas duboko žaljenje povodom tragične pogibije državljanina Srbije Stefana Ivanovića, koji je izgubio život u herojskom činu spasavanja ljudi u požaru koji se dogodio u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj.

Foto Z. Jovanović

-Njegova hrabrost i nesebičnost ostaju trajno sećanje i primer istinske humanosti. Sa uvažavanjem posmatramo iskazanu solidarnost građana i organizacija, kao i njihovu želju da pomognu porodici tragično nastradalog mladića. Istovremeno, obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, posredstvom nadležnih institucija, još ranije izrazila spremnost i ponudila punu pomoć u vezi sa organizacijom transporta posmrtnih ostataka u otadžbinu, saopšteno je iz MSP.

Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj nalazi se u stalnom i neposrednom kontaktu sa porodicom počivšeg Stefana Ivanovića, pružajući svu raspoloživu podršku u ovim izuzetno teškim trenucima, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

(Tanjug)

