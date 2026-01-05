Politika

MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Bolje je jedan dan kao soko živeti nego se 100 godina kao miš skrivati

В. Н.

05. 01. 2026. u 17:55

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, oglasio se na svom Instagram nalogu.

Foto: Printscreen/Tanjug

On je napisao:

Sveti Vasilije Ostroški je u teškim vremenima i za teška vremena imao jednu rečenicu, koju je koristio, a to je:

"Lako je ići širokim putem, samo širokim putem ne otvaraš najvažnija vrata i najvažnije kapije".

Ponekad je potrebno izabrati teži put, onaj koji na prvi pogled izgleda trnovit, onaj koji na prvi pogled deluje kao nemoguć, ali je to put časti i obraza. Srbija je u ovim teškim trenucima, rekao bih za ceo svet, izabrala ne lak put.  Mogli smo kao svi ostali da se pravimo da ne postojimo ili da se ulizujemo svima u svetu. Srbija je uvek bila i ostaće nešto više od toga. Mali smo, ne možemo da se zameramo previše, tim velikima, ali smo smogli snage da kažemo istinu, i uvek ćemo imati snage da kažemo istinu, jer nas obavezuje istorija junačkog naroda. Naroda koji je zbog svoje istine stradao.

Srbija bira put časti i obraza, na to nas obavezuje istorija našeg junačkog naroda.

Bolje je jedan dan kao soko živeti, nego sto godina kao miš se skrivati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

