(MAPA) U SRBIJI ĆE PASTI 30 LITARA KIŠE I 20 CENTIMETARA SNEGA: Debeli minisu se očekuje i za Božić, ovi delovi zemlje najviše na udaru

В.Н.

05. 01. 2026. u 19:03

SRBIJA se nalazi u epicentru ledene vazdušne mase i hladnog vazduha iz Rusije, te se naredna dva dana očekuju još obilnije snežne padavine.

Foto: Vremeradar.rs

Naime, Republički hidrometeorološki zavod ponovio je danas upozorenje na ledenu kišu koja će od 05. do 07. januara padati u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

Foto: Vremeradar.rs

 

Ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga. U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice.

Foto: Vremeradar.rs

 

Kako navodi RHMZ, dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u toku noći utorak na sredu i u sredu, 7. januara na severu i zapadu zemlje.

Ledeni i snežni Božić

U severnim predelima Vojvodine vejaće sneg, a kiša će pljuštati na jugu i jugoistoku Srbije, uz sneg tek na višim planinama iznad 2.000 metara.

Padavine za Božić - podne

Foto: Vremeradar.rs

 

Padavine za Božić - popodne

Foto: Vremeradar.rs

 

Padavine za Božić - veče

Foto: Vremeradar.rs

 

Maksimalna temperatura od 0 na severu do 15 stepeni na jugoistoku Srbije. Očekuje se novih 10 do 20 centimetara snega, a na jugu i jugoistoku Srbije i do 30 litara kiše.

Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do 0 °C, na jugu i jugoistoku do 8 stepeni.

Sneg se očekuje za Božić i u Beogradu, palo bi novih desetak centimetara. Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do -2.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Informer)

