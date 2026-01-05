(MAPA) U SRBIJI ĆE PASTI 30 LITARA KIŠE I 20 CENTIMETARA SNEGA: Debeli minisu se očekuje i za Božić, ovi delovi zemlje najviše na udaru

SRBIJA se nalazi u epicentru ledene vazdušne mase i hladnog vazduha iz Rusije, te se naredna dva dana očekuju još obilnije snežne padavine.

Naime, Republički hidrometeorološki zavod ponovio je danas upozorenje na ledenu kišu koja će od 05. do 07. januara padati u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

Ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga. U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice.

Kako navodi RHMZ, dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u toku noći utorak na sredu i u sredu, 7. januara na severu i zapadu zemlje.

Ledeni i snežni Božić

U severnim predelima Vojvodine vejaće sneg, a kiša će pljuštati na jugu i jugoistoku Srbije, uz sneg tek na višim planinama iznad 2.000 metara.

Padavine za Božić - podne

Padavine za Božić - popodne

Padavine za Božić - veče

Maksimalna temperatura od 0 na severu do 15 stepeni na jugoistoku Srbije. Očekuje se novih 10 do 20 centimetara snega, a na jugu i jugoistoku Srbije i do 30 litara kiše.

Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do 0 °C, na jugu i jugoistoku do 8 stepeni.

Sneg se očekuje za Božić i u Beogradu, palo bi novih desetak centimetara. Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do -2.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Informer)