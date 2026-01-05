AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.

Tanjug/AŠ

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je večeras da neće igrati na ATP turniru u Adelejdu, koji je na programu od 12. do 17. januara.

"Nažalost nisam fizički još spreman da se takmičim na turniru sledeće nedelje. Vrlo sam razočaran, jer imam sjajna sećanja na osvajanje titule pre dve godine. Bio sam stvarno uzbuđen što ću se vratiti jer se ovde osećam kao da igram kod kuće", naveo je Đoković na svom Instagram nalogu.

Svi su očekivali da će (opet) igrati na Adelajdu i tako uhvatiti zalet za prvi grend slem nove sezone, ali...

Od toga neće biti ništa.

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara u Melburnu.

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

