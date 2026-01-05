SELTIK SMENIO I TREĆEG TRENERA OD POČETKA SEZONE! Francuz nakon poraza u derbiju od Rendžersa dobio otkaz

Francuski fudbalski stručnjak Vilfrid Nansi nije više menadžer Seltika, saopštio je danas klub iz Glazgova.

FOTO: M. Vukadinović

"Klub zahvaljuje Vilfridu na uloženom trudu i želi njemu i njegovoj porodici sve najbolje u budućnosti. Asistenti Vilfrida Nansija, Kvame Ampadu, Žil Gegen i Maksim Šalije, takođe napuštaju klub. Seltik može takođe da potvrdi da je Pol Tisdejl napustio poziciju direktora fudbalskih operacija. Zahvaljujemo Polu na doprinosu koji je dao na toj funkciji", navodi se u saopštenju škotskog kluba.

Nansi (48) je preuzeo Seltik 3. decembra prošle godine, a sa klubom iz Glazgova je zabeležio dve pobede i šest poraza. Francuz je bio treći menadžer Seltika ove sezone posle Brendana Rodžersa i Martina O'Nila.

Seltik se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli škotske Premijer lige sa 38 bodova.

