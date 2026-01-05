CRNO-BELI PONOVO NA OKUPU! Partizan počinje pripreme, cilj odbrana prvog mesta
Odbrana prvog mesta na tabeli Superlige Srbije, koje je obezbeđeno rezultatima tokom jesenjeg dela prvenstva, je osnovni cilj koji je postavljen pred fudbalere Partizana u nastavku prvenstva. To su im prilikom okupljanja u Sportskom centru u Zemunu poručili potpredsednik Predrag Mijatović i trener Nenad Stojaković.
- Pre svega želim da vam svima, u svoje lično, ali i u ime Kluba, poželim srećne praznike, ove koji su prošli i one koji dolaze. Shvatio sam da ste se svi dobro odmorili, napunili baterije, jer je pred nama period koji je bitan iz milijardu i jednog razloga. Mnogi nisu očekivali da ćemo biti prvi, ali najvažnije je da mi jesmo i da verujemo u vas. Znate da neće biti lako, ali mi znamo da možemo. Lično sam optimista i idemo napred. Čestitam na jesenjoj tituli i verujem da možemo da budemo prvi – rekao je Mijatović, a potom se prvotimcima obratio šef stručnog štaba:
- Pridružujem se i ja čestitkama za praznike, a najvažnije i nama i vama je da ste svi zdravi, budući da ćemo tako imati priliku da izaberemo najbolje igrače za tim. Ne treba mnogo da gledamo u budućnost, potrebno je da smo fokusirani na sadašnji trenutak i da ono što imamo uradimo na najbolji mogući način. Treba da znate da ćemo braniti trenažni proces po svaku cenu. Mnogo toga ste se odrekli kako bismo u ovom trenutku bili na prvom mestu na tabeli, a bićemo onakvi kakvi budemo na treningu, jer tako se stvara rezultat.
Deo prvotimaca Parnog valjka u toku dana je odradio neophodne medicinske preglede, druga grupa će ih obaviti u utorak, dok su za sredu zakazane laboratorijske analize, a u četvrtak se kreće na pripreme u Antaliju, gde će se ostati do 23. januara i odigrati četiri utakmice.
