O VUČIĆU MOGU DA PIŠU ŠTA HOĆE, A U FRANCUSKOJ... Sud u Parizu osudio 10 ljudi zbog sajber uznemiravanja Makronove žene

SUD Parizu danas je osudio deset osoba zbog sajber uznemiravanja prve dame Francuske Brižit Makron.

Foto: Profimedia

Krivični sud je posebno naglasio ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne komentare zasnovane na lažnim tvrdnjama, ocenivši ih kao ozbiljno kršenje zakona i ljudskog dostojanstva. Poruka je jasna: javna funkcija ne znači gubitak prava na zaštitu od laži, uvreda i kampanja mržnje.

Istovremeno, u Srbiji se o predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici može napisati gotovo sve – moguće je lagati, vređati Vučića i njegovoj porodici, pretiti mu, optuživati ga za najteža krivična dela, bez ikakvih dokaza. Takvi napadi često prolaze bez ikakvih posledica. A kada se neko i privede zbog očiglednih pretnji ili govora mržnje, pa potom bude brzo pušten, odmah se podiže galama o "diktaturi".

Potrebno je imati u vidu da je Francuska država u kojoj sudije i tužioce bira predsednik Republike, na predlog ministra pravde, dok Visoki savet pravosuđa, kojim predsedava ministar pravde, daje mišljenje koje nije obavezujuće. Naravno, u takvom sistemu nema relativizacije odgovornosti: dovoljno je da na internetu iznesete tešku optužbu – poput tvrdnje da je prva dama muškarac – i snosite posledice.

Zato se nameće logično pitanje: kako bi francusko pravosuđe reagovalo da je njihov predsednik bio lažno optuživan za ubistva, kao što je u Srbiji bio slučaj sa Aleksandrom Vučićem u vezi sa Sarajevom? Odgovor je više nego jasan.