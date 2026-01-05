Politika

O VUČIĆU MOGU DA PIŠU ŠTA HOĆE, A U FRANCUSKOJ... Sud u Parizu osudio 10 ljudi zbog sajber uznemiravanja Makronove žene

Novosti online

05. 01. 2026. u 18:25

SUD Parizu danas je osudio deset osoba zbog sajber uznemiravanja prve dame Francuske Brižit Makron.

О ВУЧИЋУ МОГУ ДА ПИШУ ШТА ХОЋЕ, А У ФРАНЦУСКОЈ... Суд у Паризу осудио 10 људи због сајбер узнемиравања Макронове жене

Foto: Profimedia

 Krivični sud je posebno naglasio ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne komentare zasnovane na lažnim tvrdnjama, ocenivši ih kao ozbiljno kršenje zakona i ljudskog dostojanstva. Poruka je jasna: javna funkcija ne znači gubitak prava na zaštitu od laži, uvreda i kampanja mržnje.

Istovremeno, u Srbiji se o predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici može napisati gotovo sve – moguće je lagati, vređati Vučića i njegovoj porodici, pretiti mu, optuživati ga za najteža krivična dela, bez ikakvih dokaza. Takvi napadi često prolaze bez ikakvih posledica. A kada se neko i privede zbog očiglednih pretnji ili govora mržnje, pa potom bude brzo pušten, odmah se podiže galama o "diktaturi".

Potrebno je imati u vidu da je Francuska država u kojoj sudije i tužioce bira predsednik Republike, na predlog ministra pravde, dok Visoki savet pravosuđa, kojim predsedava ministar pravde, daje mišljenje koje nije obavezujuće. Naravno, u takvom sistemu nema relativizacije odgovornosti: dovoljno je da na internetu iznesete tešku optužbu – poput tvrdnje da je prva dama muškarac – i snosite posledice.

Zato se nameće logično pitanje: kako bi francusko pravosuđe reagovalo da je njihov predsednik bio lažno optuživan za ubistva, kao što je u Srbiji bio slučaj sa Aleksandrom Vučićem u vezi sa Sarajevom? Odgovor je više nego jasan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao