O VUČIĆU MOGU DA PIŠU ŠTA HOĆE, A U FRANCUSKOJ... Sud u Parizu osudio 10 ljudi zbog sajber uznemiravanja Makronove žene
SUD Parizu danas je osudio deset osoba zbog sajber uznemiravanja prve dame Francuske Brižit Makron.
Krivični sud je posebno naglasio ponižavajuće, uvredljive i zlonamerne komentare zasnovane na lažnim tvrdnjama, ocenivši ih kao ozbiljno kršenje zakona i ljudskog dostojanstva. Poruka je jasna: javna funkcija ne znači gubitak prava na zaštitu od laži, uvreda i kampanja mržnje.
Istovremeno, u Srbiji se o predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici može napisati gotovo sve – moguće je lagati, vređati Vučića i njegovoj porodici, pretiti mu, optuživati ga za najteža krivična dela, bez ikakvih dokaza. Takvi napadi često prolaze bez ikakvih posledica. A kada se neko i privede zbog očiglednih pretnji ili govora mržnje, pa potom bude brzo pušten, odmah se podiže galama o "diktaturi".
Potrebno je imati u vidu da je Francuska država u kojoj sudije i tužioce bira predsednik Republike, na predlog ministra pravde, dok Visoki savet pravosuđa, kojim predsedava ministar pravde, daje mišljenje koje nije obavezujuće. Naravno, u takvom sistemu nema relativizacije odgovornosti: dovoljno je da na internetu iznesete tešku optužbu – poput tvrdnje da je prva dama muškarac – i snosite posledice.
Zato se nameće logično pitanje: kako bi francusko pravosuđe reagovalo da je njihov predsednik bio lažno optuživan za ubistva, kao što je u Srbiji bio slučaj sa Aleksandrom Vučićem u vezi sa Sarajevom? Odgovor je više nego jasan.
