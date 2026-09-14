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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 10:02

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i hokeja.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: N. Skenderija

Ponedeljak

14.30 Dinamo Kijev - Epicentar 1 (1.53)

16.00 Srbija - Holandija 1 (1.35)

19.00 Odenze buldogs - Frederikšavn 1 (1.50)

Kvota: 3.10

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