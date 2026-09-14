MEĐU UHAPŠENIM DŽEPAROŠIMA I DEVOJČICA (13) IZ BIH: Turisti u Rimu na meti lopova, za vikend uhapšeno njih 30
KULTNA mesta u Rimu gde se okuplja veliki broj turista pod istinskim su pritiskom lopova koji doslovno nasrću, sa biber sprejom čak i noževima kako bi pretili prolaznicima i brzo i lukavo spremni na pljačku svake vrste, posebno novčanika rasejanog i uznemirenog turiste.
Sa samo trinaest godina, devojčica uhapšena za vikend, posedovala je veštine na kojima bi joj pozavideli čak i najiskusniji lopovi. Poreklom Bosanka okušala je sreću jednog jutra i na trenutak se činilo da je i uspela da opljačka nesrećnog posetioca koji se divio Fontani di Trevi, a onda ju je policija pristigla i zaustavila, pronašavaši ukradenu robu, ranac sa novčanikom i nekoliko pasoša koji su pripadali grupi turista.
Samo za protekli vikend uhapšeno je 30 lopova na kultnim mestima Rima, Koloseumu, centralnoj železničkoj stanici Termini, na Trastevere. Krađe ispred velikog broja dodatnih snaga javnorg reda, ali ima i više lopova nego ikada na tim mestima. Ubedljivo najveći broj nisu italijanski državljani, a među muškarcima najviše je severnoafrikanaca, svi stigli u Italiju u raznim periodima kao maloletnici.
Ali ne samo na najprometnijim mestima, lopovi prate i one koji izlaze ili ulaze u hotel ili kada izlaze iz restorana posle večere, najviše u centru grada jer se smatra da tu odsedaju ili večeraju bogatiji turisti.
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