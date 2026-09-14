BLOKADERI TOTALNO PUKLI: Obećavali 500.000 potpisa za svoju listu u roku od 24 časa, a na kraju skupili 75.000 potpisa u roku od 72 časa
BLOKADERI pucaju po svim šavovima.
Blokaderi obećali 500.000 potpisa sa svoju lisu u roku od 24 časa, a na kraju skupili 75.000 potpisa u roku od 72 časa.
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