BLOKADERI TOTALNO PUKLI: Obećavali 500.000 potpisa za svoju listu u roku od 24 časa, a na kraju skupili 75.000 potpisa u roku od 72 časa

VLADA Republike Srbije odbacila je večeras tvrdnje ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da je zahtev za prelet aviona Vlade Srbije, kojim je premijer u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, zajedno sa ministrima, trebalo da otputuje u Banjaluku na obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, poslat nekoliko minuta pre planiranog poletanja i naglasila da je zahtev upućen još 11. septembra.