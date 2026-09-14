Politika

BLOKADERI TOTALNO PUKLI: Obećavali 500.000 potpisa za svoju listu u roku od 24 časa, a na kraju skupili 75.000 potpisa u roku od 72 časa

В.Н.

14. 09. 2026. u 20:42

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BLOKADERI pucaju po svim šavovima.

БЛОКАДЕРИ ТОТАЛНО ПУКЛИ: Обећавали 500.000 потписа за своју листу у року од 24 часа, а на крају скупили 75.000 потписа у року од 72 часа

Foto: Printskrin

Blokaderi obećali 500.000 potpisa sa svoju lisu u roku od 24 časa, a na kraju skupili 75.000 potpisa u roku od 72 časa.

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