Partizan se seli iz Arene u Pionir za meč Evrolige! Poznat i razlog

Ništa od Beogradske arene.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana ugostiće Bešiktaš u dvorani „Aleksandar Nikolić“, pošto neće biti u mogućnosti da za utakmicu 13. kola Evrolige koriste Beogradsku arenu. Susret sa turskim predstavnikom zakazan je za petak, 20. novembar, od 20.45.

Promena domaćinstva uslovljena je koncertom čuvenog violiniste Andrea Rijua, koji će u Beogradskoj areni biti održan dan uoči utakmice.

Iako je menadžment najveće dvorane u Srbiji pokušao da pronađe rešenje kako bi se parket i tribine na vreme pripremili za košarku, vremenski okvir nije dovoljan za tako zahtevan posao.

Demontaža koncertne produkcije zahteva više vremena, pa će ekipa Đoana Penjaroje morati da se preseli u halu „Aleksandar Nikolić“ za duel sa istanbulskim crno-belima.

Pre toga Partizan očekuje još jedan evroligaški izazov na domaćem terenu. Beogradska arena biće domaćin utakmice protiv Valensije u utorak, 17. novembra, takođe od 20.45, čime će crno-beli započeti duplo kolo.

Tim Đoana Penjaroje je na učinku od šest pobeda i pet poraza, te zauzima 11. mesto u Evroligi.

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