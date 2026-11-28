PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni upozorila je Zelenskog da će Rimu biti teško da pruža pomoć Kijevu nakon ukrajinskog napada u libijskoj luci Bengazi, prenosi list "La Republika".

foto: Marco Ottico / Zuma Press / Profimedia

Dan ranije održan je telefonski razgovor Melonijeve sa Zelenskim, tokom kojeg je on priznao da je operacija izvedena bez prethodne koordinacije sa partnerima i uverio je da se obavezuje da će obezbediti potpunu razmenu informacija.

List piše da ono što se dogodilo stvara velike probleme Rimu, kojem će biti teže da pruža pomoć Kijevu.

Melonijeva je ukazala da sa parlamentom, u kojem već rastu protivljenja nastavku vojne podrške Ukrajini, ovakvim epizodama poput one u Bengaziju, koje dovode u opasnost nacionalnu bezbednost Italije, Kijev „podmeće nogu“.

Prema navodima lista, šefica italijanske vlade je prilično iznervirana. U Rimu sumnjaju da je Zelenski u početku rekao istinu o tome da su zapadni partneri bili upozoreni, pošto bez njihove pomoći u pružanju obaveštajnih podataka operacija ne bi bila moguća.

Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix via AP

Ali među tim „partnerima“ nije bio Rim, koji nije bio obavešten o napadu u blizini svoje obale, piše list.

U vladinoj palati Kiđi ne sumnjaju da su i London i Vašington bili obavešteni, dok ne postoji sigurnost u pogledu obaveštenosti Pariza. Ali ostaje činjenica da je samo Italija izrazila zabrinutost zbog prenošenja vojnih dejstava na Sredozemlje, dok su sve druge prestonice oćutale, napominje list.

Strateški značaj Libije za Italiju i reakcija Moskve

Kako su ukazali mediji, za Italiju Libija predstavlja stratešku zonu i sa stanovišta isporuka energenata i sa stanovišta transportnih puteva. Pored toga, italijanska kompanija „Eni“ posluje u ekstraktivnom sektoru Libije.

Poseban aspekt je migracija, pošto upravo sa severnoafričke obale ilegalni migranti kreću ka Italiji. Rim je krajnje zabrinut zbog destabilizacije u Libiji, gde je nakon svrgavanja Muamera Gadafija 2011. godine unutrašnja situacija izuzetno složena i obeležena unutarpolitičkom borbom.

Ambasada Ruske Federacije u Italiji u petak je pozvala italijanske vlasti da „progledaju“ nakon napada Ukrajine u Libiji i upozorila da bi teritorija te zemlje mogla da postane sledeće poprište za terorističke aktivnosti Ukrajine.

U saopštenju se naglašava da je Rusija više puta upozoravala svetsku zajednicu na krajnju opasnost koketiranja sa kijevskim režimom, čija agresivna suština i spremnost da ide na bilo kakve zločine kako bi se održao na površini zahtevaju uvlačenje u sukob sa Rusijom što većeg broja zemalja.

Kako se napominje, zvanični Rim je proukrajinski pravac učinio preovlađujućim u svojoj spoljnoj politici, a ukrajinsko korišćenje teritorije pograničnih država radi širenja zone borbenih dejstava protiv Rusije moralo bi da postane trenutak u kojem će vlasti Italije progledati.

Ukrajinski dronovi su 22. novembra napali libijsku luku Bengazi. Zamenik predsednika Predsedničkog saveta Libije Musa el Kuni nazvao je postupke Ukrajine, koja je preuzela odgovornost za teroristički napad, jednakim objavi rata libijskoj državi.