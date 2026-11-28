HOROR U AVGANISTANU: Detonacija usred nastave, ima mrtvih i povređenih (VIDEO)
NEKOLIKO učenika je povređeno ili poginulo u eksploziji u školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, saopštila je danas lokalna policija.
Portparol Pokrajinske policijske uprave, Farid Dehkan, rekao je da se eksplozija dogodila u 10 časova po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser u toj provinciji.
On je dodao da je u detonaciji "poginulo ili povređeno nekoliko učenika", prenela je agencija AP.
Za sada nema informacija o uzroku eksplozije niti o tačnom broju žrtava.
Timovi istražitelja iz provincije Kunar, na granici sa Pakistanom, nalaze se na licu mesta.
U avgustu je u napadu ručnom bombom na školski kompleks u avganistanskoj prestonici Kabulu ranjeno više od 40 učenika uzrasta između devet i 14 godina.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: STRAŠNA EKSPLOZIJA U RUMUNIJI: Vatra progutala pumpu - jedna osoba poginula, veliki broj povređenih
Preporučujemo
HAOS U FRANCUSKOJ: Desetine hiljada ljudi na mukama zbog vode
28. 11. 2026. u 09:36
OŠTEĆENA JEDNA OD KLjUČNIH TRAFOSTANICA: Rusi izveli snažan napad, ovo su bile mete
28. 11. 2026. u 09:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)