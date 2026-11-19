NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između četvrtka i petka.
NBA
02.10 San Antonio spars - Los Anđeles klipers ukupno poena -232.5 (1.50)
02.10 Memfis grizli - Golden Stejt voriors ukupno poena +220.5 (1.45)
02.10 Milvoki baks - Portland trejlblejzers ukupno poena -233.5 (1.53)
Kvota: 3.33
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